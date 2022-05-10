Макрон сьогодні обговорить з Орбаном ембарго на нафту з РФ, — Reuters

За інформацією журналістів, країни Євросоюзу мають дійти згоди щодо заборони імпорту російської нафти вже цього тижня.

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Президент Франції Емманюель Макрон сьогодні має провести телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Про це пише агентство Reuters із посиланням на міністра Франції в європейських справах Клеман Бон.

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Імовірно, глави двох європейських держав обговорюватиму ембарго на російську нафту.

За інформацією Бона, країни Євросоюзу мають дійти згоди про повну заборону імпорту з Росії вже цього тижня.

"Я думаю, що ми могли б укласти угоду цього тижня", — наголосив французький політик.

Учора ввечері президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також повідомила в себе у twitter, що бачить прогрес у переговорах з Угорщиною щодо заборони російської нафти.

"Вечірня дискусія з прем'єр-міністром Віктором Орбаном допомогла прояснити питання, пов'язані з санкціями та енергетичною безпекою", — зокрема, написала європейський політик.

Фон дер Ляєн уточнила, що прогрес є, але водночас потрібна подальша робота, тому вона запланувала відеоконференцію з іншими країнами Європи, щоб зміцнити регіональну співпрацю в галузі нафтової інфраструктури.

Нагадаємо, посли ЄС не змогли погодити нові санкції проти РФ через позицію чотирьох країн. За даними журналістів, Угорщина, Словаччина, Чехія та Болгарія не підтримали запровадження нафтового ембарго.

Раніше Фокус писав, що шостий пакет санкцій проти РФ Європейський Союз представив 4 травня.