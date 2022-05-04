ЄС представив шостий пакет санкцій проти РФ: туди включено заборону на імпорт нафти

Єврокомісія пропонує поетапно відмовитися від палива з РФ і відключити від SWIFT три банки, включаючи найбільший — "Сбербанк".

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Європейська комісія пропонує запровадити поетапне ембарго на російську нафту, відключити три банки РФ, включаючи "Сбер" ("Сбербанк"), від SWIFT і заборонити мовлення на території ЄС трьом державним каналам Росії в межах шостого пакету санкцій проти держави-агресора. Про це у своєму виступі в Європейському парламенті в середу, 4 травня, заявила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн.

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Зокрема, Єврокомісія пропонує:

запровадити санкції щодо високопоставлених російських військовослужбовців та інших осіб, відповідальних за воєнні злочини в Бучі Київської області;

відключити від міжнародної міжбанківської системи три великі російські банки, включаючи "Сбербанк";

заборонити доступ до ефіру на території ЄС трьом великим російським державним мовникам, які розповсюджують пропаганду;

заборонити європейським бухгалтерам, консультантам і піарникам надавати послуги російським компаніям;

заборонити імпорт російської нафти.

Говорячи про останній пункт санкційного пакету, фон дер Ляєн наголосила, що запровадити ембарго "буде непросто", і ЄК "подбає про поетапну відмову від російської нафти".

Крім цього, глава ЄК пропонує країнам ЄС розпочати роботу над масштабним пакетом допомоги для відновлення України після війни.

"Цей пакет має принести величезні інвестиції для задоволення потреб і проведення необхідних реформ", — пояснила фон дер Ляєн.

Пропозиції Комісії тепер мають бути схвалені 27 державами-членами. Агентство Reuters із посиланням на дипломатів пише, що Угорщині та Словаччині, ймовірно, буде надано триваліший термін для припинення імпорту нафти, оскільки вони дуже залежать від російських енергоресурсів.

Сімона Тальяп'єтра з аналітичного центру Bruegel у коментарі журналістам назвала поступове ембарго ЄС на російську нафту "ризикованою ставкою".

"У короткостроковій перспективі це може призвести до збільшення доходів Росії, що може призвести до негативних наслідків для ЄС і світової економіки щодо вищих цін. Не кажучи вже про ризики відплати (з боку Росії в питанні) постачання природного газу", — сказала експертка.

Нагадаємо, раніше агентство Bloomberg повідомляло, що Угорщина може накласти вето на рішення про заборону імпорту нафти з РФ, оскільки ця країна, як, наприклад, Словаччина, дуже залежить від російських енергоносіїв. За даними журналістів, у зв'язку з цим у ЄС розглядали можливість забезпечення м'якших умов для деяких європейських країн щодо відмови від палива з РФ.

Також ми писали, що минулий, п'ятий пакет європейських санкцій, запроваджений на початку квітня, включав заборону на імпорт російського вугілля.