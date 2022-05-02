Угорщина погрожує накласти вето на рішення ЄС щодо заборони постачання нафти з РФ, — Bloomberg

Для ухвалення нового пакету санкцій проти Росії країни ЄС можуть піти на поступки угорській та іншим державам, які сильно залежать від російських енергоносіїв.

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Угорщина може скористатися правом вето та заблокувати введення чергових санкцій проти РФ, які передбачають заборону імпорту російської нафти до кінця року. У зв'язку з цим Угорщина й інші країни, які сильно залежать від постачання палива з території держави-агресора, можуть отримати більш м'які умови для відмови від енергоносіїв із Росії. Про це у понеділок, 2 травня, пише видання Bloomberg.

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Високопосадовець в уряді прем'єр-міністра Віктора Орбана повідомив журналістам, що Угорщина була б готова накласти вето на санкції ЄС щодо російської нафтової промисловості, якщо вони передбачатимуть обмеження можливості Будапешта щодо імпорту енергоресурсів.

Джерела агентства повідомили, що Єврокомісія має намір запропонувати заборонити імпорт російської нафти до кінця року, а до цього поступово запроваджувати обмеження на постачання. Проте Угорщина була однією з найактивніших противників розширення обмежень, які запроваджувалися на тлі повномасштабної війни РФ проти України. Уряд держави попередив про те, що рішення про заборону імпорту завдасть серйозних збитків економіці Угорщини.

Інше джерело журналістів вказало, що в зв'язку з цим країни, які сильно залежать від нафти з РФ, такі як Угорщина, зможуть отримати "деяку додаткову гнучкість" як компроміс, щоб новий пакет санкцій вдалося прийняти.

У неділю, 1 травня, німецький телеканал ZDF повідомив, що Угорщина, Австрія та Словаччина зняли свої погрози щодо накладання вето на рішення про заборону постачання нафти з РФ після того, як свою позицію на користь відмови від російських енергоносіїв змінила Німеччина. Зі свого боку, офіційний представник угорського уряду Золтан Ковач спростував цю інформацію, заявивши, що позиція Угорщини з цього питання не змінилася і держава виступає проти нафтового ембарго.

Сьогодні, за даними агентства, очікується зустріч міністрів енергетики Європейського союзу в Брюсселі, на якій сторони обговорять вимогу російського керівництва про оплату постачань природного газу за рублі та, ймовірно, новий пакет санкцій, що стосуватиметься імпорту нафти з РФ.

Нагадаємо, за даними видання Financial Times, із моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, країна-агресор отримала 63 млрд євро за експорт нафти, газу й інших енергоносіїв. Серед основних покупців — Німеччина, Китай, Італія, Нідерланди та Туреччина.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт не голосуватиме за енергетичні санкції проти Росії і не постачатиме зброю для України.