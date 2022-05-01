РФ продала енергоносіїв на €63 млрд з моменту вторгнення в Україну, — FT (інфографіка)

Найбільшими покупцями російської нафти, газу і вугілля є Німеччина, Італія та Китай.

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З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну країна-агресор отримала 63 млрд євро за експорт нафти, газу та інших енергоносіїв. Про це повідомляє Financial Times.

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Згідно з даними, отриманими виданням, найбільшими споживачами російського палива є країни Євросоюзу. Після аналізу морської торгівлі та перекачування палива через трубопровід, найбільшими імпортерами російського вугілля, нафти та газу стали Німеччина, Італія та Китай.

Центр досліджень енергетики та екології стверджує, що судна компаній ExxonMobi, Shell та TotalEnergies продовжували перевозити російські енергоносії у квітні. Компанія Shell зобов'язувалася піти з РФ та не торгувати їх паливом.

Нині у Євросоюзі заборонили імпорт російського вугілля, а також активно обговорюється питання заборони імпорту газу і нафти.

[ + – ] Темно-синій — вугілля, блакитний — нафтова продукція, синій — сира нафта, темно-червоний — доставка газу через трубопровід, рожевий — LNG термінал

Провідний аналітик центру досліджень енергетики та чистого повітря Лаурі Мюллівірта заявив, що ЄС розробляє довгострокові плани щодо відмови від російської нафти та газу. Це пов'язано з тим, що чиновники не можуть ухвалювати рішення у категоріях кількох днів чи тижнів.

Тому в короткостроковій перспективі компанії виконують контракти на постачання їхнього РФ палива. Близько 71% російського експорту припадає на країни ЄС — 25% всього палива надійшло у шість портів ЄС.

Водночас спостерігається падіння постачання нафти до ЄС на 20% протягом перших 3 тижнів квітня порівняно з таким самим періодом з 23 січня. А постачання вугілля впало на 40%.

Росія наростила постачання газу

Дослідники дійшли висновку, що постачання газу до Євросоюзу зросло на 20%, а до інших країн світу на 80%. Також наголошується на збільшення кількості судів, що виходять без певного пункту призначення. Це може говорити про те, що РФ намагається щосили знайти покупців для вантажів, які не стали купувати в ЄС.

"У деяких випадках знайти альтернативних покупців буде непросто, оскільки термінали ЗПГ (зрідженого газу) або з'єднання трубопроводів, необхідні для перенаправлення експорту в інше місце, часто не існують", — підкреслюють автори.

Нагадаємо, Німеччина підтримує запровадження ембарго на постачання російської нафти до ЄС.

Раніше повідомлялося, що інтенсивні переговори щодо термінів заборони нафти з Росії відбуватимуться з 30 квітня до 1 травня. Це може суттєво загострити відносини між ЄС та РФ.