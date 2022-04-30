Євросоюз запропонує ввести ембарго на російську нафту: Bloomberg назвало терміни

Інтенсивні переговори щодо термінів заборони експорту нафти з Росії відбудуться з 30 квітня по 1 травня, повідомляють ЗМІ. ЄС намагається максимально вдарити по доходах РФ і не викликати при цьому потрясінь на світових ринках.

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Європейський союз запропонує поетапний план введення ембарго на імпорт нафти з РФ і повністю відмовитися від неї до кінця цього року. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

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Співрозмовники кажуть, що нафтове ембарго різко підвищить ставки у відносинах ЄС і Росії через високу напруженість щодо постачання газу. У 2019 році приблизно дві третини імпорту сирої нафти ЄС припадало на Росію.

Крім ембарго, обговорювалися й інші варіанти скорочення доходів Росії від нафти — обмеження цін, спеціальні механізми оплати та тарифи. Євросоюз розглядає обмеження постачання нафти танкерами та трубопроводами. Як стверджують джерела, в останньому випадку санкції легше застосувати.

[ + – ] Угорщина тривалий час була проти ембарго на імпорт нафти із РФ

Заходи спрямовані на те, щоб максимально вдарити по російських доходах від експорту нафти і не викликати потрясінь на світових ринках.

Посли ЄС можуть ухвалити рішення про нові санкції наступного тижня. Деякі країни, зокрема Угорщина, тривалий час були проти ембарго на імпорт російської нафти. Цього тижня Німеччина погодилася на поступову заборону, нагадало агентство.

The New York Times пише, що перш ніж Єврокомісія ухвалить рішення про ембарго на нафту, триватимуть інтенсивні переговори з 30 квітня до 1 травня. Заборона на імпорт нафти з РФ буде найсильнішим заходом у шостому пакеті європейських санкцій, заявили кілька єврочиновників.

[ + – ] Торік Євросоюз імпортував із Росії сирої нафти та нафтопродуктів на 71 млрд євро

Євросоюз, за інформацією Bloomberg, наполягатиме на відключенні більшої кількості російських і білоруських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT, зокрема "Сбербанку".

Нафта коштує дорожче за газ

У Євростаті підрахували, що нафта важливіша для доходів Москви, ніж газ. Минулого року Євросоюз імпортував із Росії сирої нафти та нафтопродуктів на 71 млрд євро, а газу — лише на 18 млрд.

Експерт з енергетики аналітичного центру CEPS у Брюсселі Крістіан Егенхофер вважає, що доходи Росії від газу цього року наблизяться до доходів від нафти. У ще одному брюссельському експертному центрі Bruegel зазначили, що ЄС щодня платить Росії 700 млн доларів за нафту і нафтопродукти та 400 млн — за газ.

"Це важливе джерело доходів для російської держави дозволяє Кремлю фінансувати війну", — наголосив директор Bruegel Гунтрам Вольф.

Усі запроваджені торгові санкції, за підрахунками фахівців, покривають до 19% імпорту з РФ до Євросоюзу. Частка нафти та газу останніми роками була приблизно 50-60% всього російського імпорту до європейських країн.

Сполучені Штати побоюються, що пряма заборона ЄС на російську нафту призведе до різкого зростання цін і дасть Кремлю ще більше прибутків для ведення війни з Україною.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель в інтерв'ю німецькій газеті Die Welt 25 квітня заявив, що в ЄС ще не дійшли згоди про повне ембарго або підвищення мит на імпорт російської нафти та газу.