Евросоюз предложит ввести эмбарго на российскую нефть: Bloomberg назвало сроки

Интенсивные переговоры по срокам запрета экспорта нефти из России пройдут с 30 апреля по 1 мая, сообщают СМИ. ЕС старается максимально ударить по доходам РФ и не вызвать при этом потрясений на мировых рынках.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Европейский союз предложит поэтапный план введения эмбарго на импорт нефти из РФ и полностью отказаться от нее к концу этого года. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Собеседники говорят, что нефтяное эмбарго резко повысит ставки в отношениях ЕС и России из-за высокой напряженности по поставкам газа. В 2019 году почти две трети импорта сырой нефти ЕС приходилось на Россию.

Кроме эмбарго, обсуждались и другие варианты для сокращения доходов России от нефти – ограничение цен, специальные механизмы оплаты и тарифы. Евросоюз рассматривает ограничения поставок нефти танкерами и трубопроводами. Как утверждают источники, в последнем случае санкции легче применить.

[ + – ] Венгрия долгое время была против эмбарго на импорт нефти из РФ

Меры направлены на то, чтобы максимально ударить по российским доходам от экспорта нефти и не вызвать потрясений на мировых рынках.

Послы ЕС могут принять решение о новых санкциях на следующей неделе. Некоторые страны, в частности, Венгрия, долгое время были против эмбарго на импорт российской нефти. На этой неделе Германия согласилась на постепенный запрет, напомнило агентство.

The New York Times пишет, что прежде чем Еврокомиссия примет решение об эмбарго на нефть, будут продолжаться интенсивные переговоры с 30 апреля по 1 мая. Запрет на импорт нефти из РФ будет самой сильной мерой в шестом пакете европейских санкций, заявили несколько еврочиновников.

[ + – ] В прошлом году Евросоюз импортировал из России сырой нефти и нефтепродуктов на 71 млрд евро

Евросоюз, по информации Bloomberg, будет настаивать на отключении большего числа российских и белорусских банков от международной платежной системы SWIFT, в том числе "Сбербанка".

Нефть стоит дороже газа

В Евростате подсчитали, что нефть более важна для доходов Москвы, чем газ. В прошлом году Евросоюз импортировал из России сырой нефти и нефтепродуктов на 71 млрд евро, а газа — только на 18 млрд.

Эксперт по энергетике аналитического центра CEPS в Брюсcеле Кристиан Эгенхофер погалает, что доходы России от газа в этом году приблизятся к доходам от нефти. В еще одном брюссельском экспертном центре Bruegel отметили, что ЕС каждый день платит России 700 млн долларов за нефть и нефтепродукты и 400 млн — за газ.

"Этот важный источник доходов для российского государства позволяет Кремлю финансировать войну", — подчеркнул директор Bruegel Гунтрам Вольф.

Все введенные торговые санкции, по подсчетам специалистов, покрывают до 19% импорта из РФ в Евросоюз. Доля нефти и газа в последние годы была около 50-60% всего российского импорта в европейские страны.

Соединенные Штаты опасаются, что прямой запрет ЕС на российскую нефть приведет к резкому росту цен и даст Кремлю еще больше доходов для ведения войны с Украиной.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью немецкой газете Die Welt 25 апреля заявил, что в ЕС еще не пришли к согласию о полном эмбарго или повышении пошлин на импорт российской нефти и газа.