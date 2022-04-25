Европа может ввести эмбарго на нефть "в урезанном виде" для минимизации своих убытков

В ЕС нет консенсуса насчет полного запрета российской нефти, а у некоторых стран объективно нет альтернативных источников поставок нефти, говорит эксперт Геннадий Рябцев.

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Европейский Союз может поднять тему нефти в шестом пакете санкций против Российской Федерации, но там будут частичные ограничения, а не полный запрет на покупку нефти из РФ. Такую мысль высказал в комментарии Фокусу директор специальных проектов Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

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"Полное нефтяное эмбарго вряд ли возможно в рамках шестого, седьмого пакета и когда-либо. Потому что, во-первых, нет консенсуса среди членов Европейского Союза относительно введения такого эмбарго. Во-вторых, у некоторых государств-членов ЕС объективно отсутствуют возможности полностью отказаться от российских энергоносителей, в частности, нефтяного сырья", — говорит Рябцев.

Он допускает, что в шестом пакете санкций возможна декларация об отказе от российской нефти через какое-то время.

"Также это может быть аккумулирование оплаты российского нефтяного сырья на отдельных банковских счетах, которыми российские поставщики смогут пользоваться только после выполнения определенных обязательств", — уточняет эксперт.

По его словам, ЕС может ввести и частичное сокращение закупок, например, с 1 января следующего года, но точно не в ближайшие месяцы.

В ответ на вопрос, может ли случиться так, что в случае нефтяного эмбарго цены так вырастут, что Россия будет зарабатывать больше, Геннадий Рябцев говорит: "Не думаю, что это возможно. Непоставки российского сырья могут быть компенсированы поставками из других источников. Но, безусловно, политика влияет как на на нефтяные корректировки на биржах, так и на реальные цены на нефть. И эти цены не соответствуют реальному соотношению между спросом и предложением".

Напомним, корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк 19 апреля написал в своем Twitter, что ЕС на следующей неделе может представить новый пакет антироссийских санкций.

Со своей стороны, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью The Times отметил, что в шестой пакет санкций могут включить ограничения на импорт российской нефти. По его словам, детали еще не согласованы, но санкции могут предусматривать постепенный отказ от российской нефти или введение тарифов на экспорт, которые не превышают определенную ценовую границу.

До этого в статье Bloomberg отметили: одно из опасений США заключается в том, что прямой запрет ЕС на российскую нефть может привести к резкому росту цен и дать Кремлю еще больше доходов.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сказал немецкому изданию Die Welt, что члены ЕС не пришли к согласию о полном эмбарго или повышении пошлин на импорт российской нефти и газа.

Ранее Фокус писал со ссылкой на данные издания The Wall Street Journal, что европейские страны увеличили закупку российской нефти и придумали схему, как обходить санкции.