В обход санкций. Европейские страны увеличили закупку российской нефти

Журналисты издания The Wall Street Journal выяснили, как российская нефть поступает к европейским покупателям, и какие схемы обхода санкций ЕС уже известны.

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Россия за последние недели увеличила поставки нефти своим ключевым клиентам. Один из все более популярных способов доставки — танкеры с пометкой "пункт назначения неизвестен", пишет The Wall Street Journal.

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После полномасштабного вторжения России в Украину в марте экспорт нефти из российских портов в страны Евросоюза упал до 1,3 млн баррелей в день, а уже в апреле вырос до 1,6 млн, сообщает издание со ссылкой на данные TankerTrackers.com.

В апреле в танкеры без запланированного маршрута загрузили больше 11,1 млн баррелей — больше, чем в любую другую страну, свидетельствуют опубликованные изданием данные TankerTrackers.com.

Со ссылкой на аналитиков и трейдеров журналисты рассказывают, что использование пометки "пункт назначения неизвестен" — признак того, что нефть доставят на более крупные суда в море для разгрузки. Уже там российская нефть смешивается с корабельным грузом, размывая место своего происхождения. Отмечают, что это старая практика, которая позволяла экспортировать из подсанкционных стран, таких как Иран и Венесуэла.

На рынке также предлагаются новые сорта нефтепродуктов под названием "латвийская смесь" и "туркменская смесь", в составе которых — значительное количество российской нефти.

В издании отмечают, что большая часть российской нефти до сих пор имеет четкие маркировки в товаросопроводительных документах. Объем баррелей, направляющихся в Румынию, Эстонию, Грецию и Болгарию, в апреле увеличился более чем вдвое по сравнению со средними показателями марта. Объемы также значительно выросли для Нидерландов, крупнейшего покупателя в Европе, и в Финляндии.

Напомним, Джо Байден 8 марта объявил о запрете на импорт российской нефти в США.

Британский министр энергетики Квази Квартенг 8 марта заявил, что Великобритания прекратит импорт российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года.

Издание The New York Times ранее сообщало, что ЕС намерен поэтапно вводить нефтяное эмбарго против РФ. Тем временем испанское издание "El Pais" со ссылкой на дипломатические источники предостерегало, что ЕС может расколоться в решении о включении в шестой пакет санкций против России запрета на импорт газа, нефти, угля и ядерного топлива.