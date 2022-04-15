ЕС намерен поэтапно вводить нефтяное эмбарго против РФ, — New York Times

Переходный период для отказа от российского топлива составит по меньшей мере месяц, а утверждение такого ограничения состоится после второго тура выборов президента во Франции.

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Чиновники Евросоюза разрабатывают процедуру поэтапного запрета на импорт российской нефти в отношении РФ из-за развязанной ею полномасштабной войны против Украины, однако это ограничение будет принято не ранее, чем состоится второй тур президентских выборов во Франции, который запланирован на 24 апреля. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщает издание New York Times.

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Журналисты отметили, что ранее в этом месяце ЕС впервые запретил импорт российского угля, однако с четырехмесячным переходным периодом для завершения уже действующих сделок, и теперь, вероятно, блок примет аналогичный поэтапный запрет на поставки российской нефти. Ожидается, что этот шаг позволит дать время, в частности, Германии, которая сильно зависит от энергоносителей из РФ, для поиска других поставщиков. Источники издания отметили, что переходный период для отказа ЕМ от российской нефти в случае принятия такого решения составит по меньшей мере 1 месяц.

Ожидается, что нефтяное эмбарго будет вынесено на обсуждение после финального тура выборов во Франции, чтобы гарантировать, что такая мера не спровоцирует рост поддержки кандидата-популиста, лидера праворадикального "Национального объединения" Марин Ле Пен, которая противостоит баллотирующемуся на второй срок действующему главе государства Эммануэлю Макрону, сказали журналистам чиновники, ознакомленные с вопросом.

Официальные лица и дипломаты в комментарии изданию допустили, что эмбарго будет введено даже в отсутствие какого-либо резонансного события, подобного массовым убийствам российскими военными мирных жителей в Буче Киевской области.

Германия, которую авторы публикации называют "фактическим лидером" ЕС, сильно зависит от российских нефти и газа и была главной страной, которая противостояла резкому запрету на поставки нефти из России, и большая часть работы над новыми санкциями заключалась в том, чтобы обеспечить согласие на них со стороны ФРГ.

"Германия получает 34 процента своей нефти из РФ. Ключевой задачей будет не только найти альтернативных поставщиков, чтобы компенсировать это, но и обеспечить достаточное количество наземного транспорта для доставки нефти на два нефтеперерабатывающих завода, которые снабжаются по трубопроводам из России", — говорится в материале.

Еще одна страна, которая сильно зависит от российской нефти, Венгрия, потребовала, чтобы решение о новых санкциях принимали лидеры стран ЕС, а не высокопоставленные дипломаты или министры. В связи с этим повышается вероятность созыва экстренного саммита лидеров ЕС, для обсуждения будущего эмбарго. При этом такой саммит по Украине уже был запланирован на конец мая, однако чиновники не исключают, что, возможно, после начала наступления РФ на Донбассе, европейские лидеры проведут встречу скорее для решения вопроса с эмбарго.

Напомним, ранее генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо констатировал, что нынешние и грядущие санкции в отношении России могут привести к одному из самых сильных потрясений с поставками нефти за всю историю.

Ранее Фокус разбирался, чем Украине поможет эмбарго ЕС на газ и нефть из России.