Горючие санкции. Чем Украине поможет эмбарго ЕС на газ и нефть из России

Европа рассматривает вариант отказа от нефти и газа из России, и некоторые страны ЕС уже готовы на такой шаг. Эксперты предупреждают, что на введение эмбарго уйдет несколько лет.

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Конгресс США недавно поддержал эмбарго на российскую нефть и газ, которое президент Джо Байден ввел своим указом еще в марте. А вот с Евросоюзом сложнее. Европарламент 7 апреля 513 голосами принял резолюцию, в которой призвал ввести "немедленное полное эмбарго на российский импорт нефти, угля, ядерного топлива и газа".

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"Резолюция Европарламента важна для нас, как декларация: есть такой вектор, и европейские страны двигаются в этом направлении", — отмечает исполнительный директор аналитического центра "CASE Украина" Дмитрий Боярчук.

Фокус выяснил, насколько решение Европарламента важно для Украины, и сможет ли полный отказ Европы от российских энергоресурсов помочь Украине в войне с РФ.

Просто слова? Что означает резолюция Европарламента

Решение Европарламента носит рекомендательный характер, подчеркивают эксперты.

"Эта резолюция Европарламента полезна, но она ничего не гарантирует. Она не запрещает странам продолжать покупать энергоресурсы у России и сохраняет для РФ возможность получения мега-ресурсов от экспорта энергоносителей", — отмечает Анатолий Амелин, соучредитель и директор экономических программ Украинского института будущего.

Со своей стороны, исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский уверен, что Европарламент в основном представляет мнение граждан стран Европейского Союза.

"Мы увидели результаты голосования: почти единогласно. Также очевидно, что европейские граждане поддерживают Украину и украинцев. Несмотря на это, национальные правительства нескольких стран считают, что энергетическое эмбарго будет очень болезненным для граждан, и они на это пойти не могут", — отмечает Вышлинский.

Директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев не верит в то, что Евросоюз перейдет от слов к делу.

"Резолюция Европарламента — это лишь призыв ряда европейских политиков к Европейской комиссии. Решения в Европейском Союзе принимаются консенсусом. Консенсуса о введении эмбарго на поставку российских энергоносителей нет", — констатировал он.

Геннадий Рябцев допускает, что ограничения на торговлю с РФ, в частности насчет покупки энергоресурсов, будут вводить отдельные страны Евросоюза: "Об этом заявили Польша и государства Балтии. Хотя объемы их закупок не так уж велики".

О том, что весь Евросоюз к эмбарго еще не готов, заявил и Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, главы МИД ЕС не приняли решений по санкциям в отношении российских нефти и газа, а договорились продолжить обсуждение.

Энергоэмбарго: как быстро Европа может отказаться от российских ресурсов

Опрошенные Фокусом эксперты согласны, что "немедленное полное эмбарго на российский импорт нефти, угля, ядерного топлива и газа" Европы может ослабить Российскую Федерацию экономически, то есть, существенно снизить ее финансовый потенциал, а значит, и возможности продолжать войну. Но основная проблема — в введении запрета "немедленно".

Геннадий Рябцев обращает внимание, что план Евросоюза по сокращению зависимости от импортируемых энергоресурсов рассчитан на несколько лет, его не смогут реализовать раньше 2027-2028 годов.

Напомним, Европейская комиссия 8 марта представила новую Энергетическую стратегию ЕС RePowerEU. Ее цель — сократить долю газа в энергобалансе. Согласно документу, ЕС сможет полностью отказаться от российского газа "задолго до 2030 года".

Кровавая нефть. Какие санкции способны остановить Россию

Отказ от российских энергоресурсов "через годы" не способен повлиять на способность России атаковать Украину прямо сейчас, подчеркивают Дмитрий Боярчук и Геннадий Рябцев.

"Отказаться от российской нефти проще, но это вопрос цены. Россию понемногу вырезают из рынка, но это нельзя сделать резко, потому что повышение цен на энергоносители – шок для экономики. Потому они это делают, но не очень быстро", — говорит Дмитрий Боярчук.

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По его словам, европейским странам будет гораздо сложнее отказаться от российского газа: "Они много лет двигались в другом направлении, отказывались от атомных электростанций в пользу более экологичного природного газа. Так они становились еще более зависимыми от России. А теперь им нужно резко разворачиваться и идти в другую сторону".

Анатолий Амелин настаивает, что энергоэмбарго значительно ослабит возможности России продолжать агрессию против Украины. Он выступает за то, чтобы максимально ограничить возможности России что-либо продавать и получать валютную выручку.

Ранее в комментарии Фокусу Анатолий Амелин отмечал: "Самые главные санкции – это лишить бюджет РФ притока валюты, а это — нефтяные деньги. Очень важно ограничить и покупку российского газа, но главное – нефть, она дает 40% валютной выручки РФ".

Но в Европе не торопятся — по словам верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, многие министры иностранных дел европейских стран выступают за введение санкций против российской нефти, но другие говорят, что для них такой запрет станет "асимметричным шоком".

По словам министра иностранных дел Ирландии Саймона Ковени, Европейская комиссия работает над тем, чтобы нефть стала частью следующего пакета санкций.

Напомним, 5 апреля Европейский Союз ввел пятый пакет санкций против Российской Федерации, в том числе запретил импорт угля из России на сумму 4 миллиарда евро в год. Эксперт по энергетике Украинского института будущего Андриан Прокип сказал Фокусу, что угольного эмбарго ЕС против России недостаточно: санкция лишит Россию 4 млрд евро в год, а нефтепродукты и газ приносят агрессору гораздо больше денег.