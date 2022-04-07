Европарламент призвал к немедленному эмбарго на импорт энергоресурсов из РФ

В Евросоюзе говорят о невозможности полной замены российского газа, но принимают резолюцию об отказе от использования газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2".

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Европарламент призвал Совет Евросоюза ввести дополнительные санкции против России за развязывание войны с Украиной. Об этом сказано в тексте резолюции, принятой на пленарном заседании в Страсбурге.

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Депутаты призывают немедленно ввести полное эмбарго на импорт нефти, угля, газа и ядерного топлива из России. Решение должно сопровождаться планом обеспечения безопасности энергоснабжения ЕС и отказом от использования газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2".

За резолюцию проголосовали 513 евродепутатов. Не поддержали ее 22 парламентария и еще 19 — воздержались.

[ + – ] Полное эмбарго на импорт вызвала споры у евродепутатов

По информации корреспондентов DW, полное эмбарго на импорт вызвала споры. В первой редакции проекта резолюции по эмбарго добавляли предложение "настолько быстро, насколько возможно", но к нему подали три поправки. В Евросоюзе отмечают, что полностью заменить российский газ не получится.

Европарламент вспомнил резню в Буче

DW отметило, что отдельное внимание депутаты уделили резне в Буче. Чиновники высказали негодование и возмущение из-за зверств ВС РФ, в том числе изнасилования и внесудебные казни, насильственное перемещение мирных жителей, мародерство, нападения на больницы, школы, убежища и автомобили скорой помощи.

[ + – ] Виновных в военных преступлениях в Буче надо наказать, заявили европарламентарии

Евродепутаты заявили о необходимости привлечь к ответственности высокопоставленных чиновников и офицеров, виновных в военных преступлениях.

Также депутаты поддерживают отключение всех российских банков от платежной системы SWIFT. Всем судам под флагом РФ или зарегистрированных там, надо запретить заход в порты и территориальные воды Евросоюза.

Резолюция содержит призыв к лидерам ЕС исключить Россию из "Большой двадцатки", Совета ООН по правам человека, Интерпола, Всемирной торговой организации и ЮНЕСКО.

Напомним, что президент Европейского совета Шарль Мишель 3 апреля сообщил о дальнейших санкциях против РФ после массового убийства людей в Буче.

Канцлер Германии Олаф Шольц 23 марта говорил, что запрет на импорт энергоносителей из РФ вызовет экономическую рецессию в Германии и других странах ЕС.

Недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Европейскому союзу ввести санкции против всех депутатов партии "Единая Россия".