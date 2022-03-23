Отказ от российских энергоносителей чреват спадом экономики в Европе, — Шольц

Вместе с тем, даже Германия намерена отказаться от импорта российских энергоресурсов. И по словам немецкого канцлера, процесс уже запущен.

В среду, 23 марта, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что прямой запрет на российские энергоносители спровоцирует рецессию в Германии и других европейских странах, об этом сообщает Politico.

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Выступая перед Бундестагом, Шольц отметил, что со временем Германия станет независимой от поставок российских энергоносителей, но сейчас немецкая экономика не готова к разрыву всех связей в одночасье.

"Мы перестанем быть зависимыми [от российской нефти, угля и газа] как только сможем, но если сделать это в течение одного дня, наша экономика и экономика Европы погрузится в рецессию", — заявил канцлер, по словам которого существует риск потерять сотни тысяч рабочих мест, существует угроза для целых индустрий.

"Дело в том, что санкции уже сильно ударили по многим гражданам, и дело не только в поставках природного газа", — объяснил Шольц. По мнению канцлера Германии, антироссийские санкции не должны быть еще более суровыми для европейских стран, чем для российского руководства.

Шольц резко возражает некоторым представителям ЕС, в частности, из Восточной Европы, которые призывают к полному и решительному отказу от импорта российских энергоносителей в ответ на развязанную Москвой войну в Украине.

Вместе с тем даже Шольц говорит, что процесс отказа от российской энергии уже запущен.

"В краткие сроки попытаемся найти дополнительные источники газа, нефти и угля… Мы намерены разнообразить наши поставки уже в ближайшие месяцы. Будем заполнять наши терминалы сжиженного газа на западном побережье Европы намного быстрее, чем сейчас", — пояснил канцлер.

Ранее Фокус сообщал, что Путин решил проводить расчеты за поставки газа в Европу в рублях. По мнению президента РФ, такой переход на российскую национальную валюту не повредит национальной торговле.