Путин решил перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли

Президент РФ считает, что переход в международных расчетах на российскую валюту не помешает национальной торговле.

Президент России Владимир Путин назвал ряд мировых валют, включая доллары и евро, скомпрометировавшими себя. И приказал российскому правительству перейти на расчеты в рублях за поставки природного газа, отказавшись от валютных расчетов, сообщает ТАСС.

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"Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли", — заявил Путин.

В планах у россиян теперь полный отказ в расчетах в долларах и евро.

"Хочу отдельно подчеркнуть, что Россия продолжит, безусловно, поставлять природный газ в соответствии с объемами и по ценам, принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах", — уточнил Путин.

Российский президент считает, что такая новация не помешает международным расчетам с Россией, поскольку недружественные ей страны будут иметь возможность совершать необходимые операции в рублях.

"Прошу правительство дать соответствующую директиву "Газпрому" по внесению изменений в действующие контракты. При этом всем зарубежным потребителям должна быть предоставлена возможность совершать необходимые операции", — дал распоряжение Путин.

Ранее Фокус сообщал, что Великобритания готовится к национализации дочерней компании "Газпрома". До этого под санкции ЕС попал ряд россиян, связанных с Газпромом и Роснефтью.