Великобритания готовится национализировать "дочку" Газпрома, — СМИ

По информации журналистов, у компании есть более 30 тысяч клиентов. С ней сотрудничают французские и австрийские компании, а также "мелкие игроки".

В Британии правительство собрается взять под контроль "дочку" российского "Газпрома", компанию Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. Это связано с давлением на бизнес РФ, пишет Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

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Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. теперь кандидат на введение в ее отношении специального административного режима.

"Чиновники внимательно следят за ситуацией", — отмечает агентство.

Дело в том, что почти все крупные компании дали указание своим трейдерам не заключать сделки с GM&T. В то же время с "дочкой Газпрома" сотрудничают французские TotalEnergies SE и Engie SA, австрийская OMV AG, а также "некоторые мелкие игроки". У компании более 30 тыс. бизнес-клиентов.

Что известно о "дочке" Газпрома

Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. работает под брендом Gazprom Energy. Компания снабжает коммерческие предприятия и правительственные учреждения, в том числе подразделения Государственной службы здравоохранения.

Напомним, в Германии решили отказываться от российского газа после вторжения РФ в Украину, не смотря на то, что ранее ФРГ поддерживала импорт российского энергоресурса, а также "Северный поток-2".

Ранее сообщалось, что "Газпром" перестанет быть официальным спонсором УЕФА. В то же время УЕФА выделит один миллион евро для помощи украинским детям, которые попали в зону риска из-за вторжение агрессора.