УЕФА выделит миллион евро помощи украинским детям

В УЕФА решили помочь детям в Украине, поскольку считают, что они максимально уязвимы во время войны.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделит один миллион евро для помощи украинским детям, которые попали в зону риска из-за вторжение агрессора. Также союз намерен предоставить помощь детям-беженцам в соседних странах, говорится в официальном Instagram организации.

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Отмечается, что сто тысяч евро будет направлено на нужды детей и беженцев в Молдове.

В УЕФА сообщили, что дети — крайне уязвимы во время конфликтов, и долг организации — помочь защитить их основные права и здоровье.

"Благодаря солидарности европейского футбола и поддержке наших партнеров мы сможем оказать часть помощи, в которой дети в Украине и в соседних странах остро нуждаются", — цитирует пресс-служба главу УЕФА и председателя детского фонда организации Александера Чеферина.

Детский фонд УЕФА был создан и начал свою деятельность в апреле 2015 года.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия во всех международных турнирах.

Президент Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи в Европарламенте 1 марта, рассказал евродепутатам, что из-за атаки российских войск за пять дней войны погибли 16 украинских детей.