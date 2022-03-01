Против только 13 депутатов: предоставление Украине статуса страны-кандидата одобрил Европарламент

Обсуждая агрессию российских войск, евродепутаты выразили твердую поддержку Киева и усилий Украины по присоединению к европейскому сообществу.

Европейский парламент проголосовал за резолюцию, которая рекомендует странам-членам ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата на вступление. Об этом сообщили в официальном Twitter Европарламента.

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Инициативу поддержали более 600 деутатов ЕП, лишь 13 выступили "против", а 26 не стали голосовать.

Резолюция осуждает российское вторжение в Украину, требует от Кремля вывести все свои войска с украинской территории, а институты Евросоюза призывает работать над предоставлением Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Европарламент не уполномочен влиять на статус кандидата или присоединение страны к ЕС — эти решения полностью находятся в компетенции государств-членов ЕС.

Голос Европарламента рекомендательный, и это не новая его позиция по евроинтеграции Украины — уже несколько лет ЕП призывает Евросоюз предоставить нашей стране статус кандидата и начать переговоры о вступлении.

Президент Европарламента Роберта Метсола заявила, что ЕП признает европейскую перспективу Украины и будет прилагать усилия для получения Киевом статуса кандидата на членство.

1 марта Европейский союз официально начал процедуру рассмотрения украинской заявки на получение членства.

Напомним, накануне в ЕС заявили, что ожидают от Украины подачи заявки на вступление в Европейский Союз "в ближайшее время".

Также сообщалось, что Владимир Зеленский подписал офциальную заявку Украины на вступление в ЕС.