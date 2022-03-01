Проти лише 13 депутатів: надання Україні статусу країни-кандидата схвалив Європарламент

Обговорюючи агресію російських військ, євродепутати висловили тверду підтримку Києва та зусиль України щодо приєднання до європейської спільноти.

Європейський парламент проголосував за резолюцію, яка рекомендує країнам-членам ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ. Про це повідомили в офіційному Twitter Європарламенту.

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Ініціативу підтримали понад 600 депутатів ЄП, лише 13 виступили "проти", а 26 не стали голосувати.

Резолюція засуджує російське вторгнення в Україну, вимагає від Кремля вивести всі свої війська з української території, а інститути Євросоюзу закликають працювати над наданням Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

Європарламент не уповноважений впливати на статус кандидата чи приєднання країни до ЄС – ці рішення повністю перебувають у компетенції держав-членів ЄС.

Голос Європарламенту рекомендаційний, і це не нова його позиція щодо євроінтеграції України — уже кілька років ЄП закликає Євросоюз надати нашій країні статус кандидата та розпочати переговори щодо вступу.

Президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила, що ЄП визнає європейську перспективу України і докладатиме зусиль для набуття Києвом статусу кандидата на членство.

1 березня Європейський Союз офіційно розпочав процедуру розгляду української заявки на набуття членства.

Нагадаємо, напередодні в ЄС заявили, що очікують від України подання заявки на вступ до Європейського Союзу "найближчим часом".

Також повідомлялося, що Володимир Зеленський підписав офіційну заявку України на вступ до ЄС.