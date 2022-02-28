ЄС готується у прискореному темпі розглянути заявку від України на вступ

У Брюсселі повідомляють, що заявка від країни має бути швидко розглянута Європейською радою.

У ЄС заявили, що очікують від України подання заявки на вступ до Європейського Союзу "найближчим часом". Про це повідомляє The Guardian.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

У Брюсселі заявили, що "це має бути швидко розглянуто Радою та ухвалено рішення про те, чи вимагати терміновий висновок від Європейської комісії".

Декількома годинами раніше президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні закликав Євросоюз до термінового приєднання країни до ЄС у межах спеціальної процедури.

Зазначимо, що пропозицію прийняти Україну в ЄС за спеціальною процедурою запропонував прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер.

Також сьогодні, 28 лютого, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україну необхідно прийняти до Євросоюзу. За її словами, Україна вже й так має міцні зв’язки з Євросоюзом. Фон дер Ляєн додала, що "вони (українці — ред.) одні з нас, і ми хочемо їх вступу".

З такою заявою голова Єврокомісії виступила після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася напередодні. За його словами, під час розмови обговорювалися "конкретні рішення щодо зміцнення обороноздатності України, макрофінансова допомога та членство України в ЄС".

Процес вступу країн до ЄС зазвичай займає деякий час, поки країна-кандидат адаптує свої інститути, стандарти й інфраструктуру, щоб виконувати зобов'язання як держава-член.

Наразі країнами-кандидатами є Албанія, Республіка Північна Македонія, Чорногорія та Туреччина.