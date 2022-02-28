ЕС готовится в ускоренном темпе рассмотреть заявку от Украины на вступление

В Брюсселе сообщают, что заявка от страны должна быть быстро рассмотрена Европейским советом.

В ЕС заявили, что ожидают от Украины подачи заявки на вступление в Европейский Союз "в ближайшее время". Об этом сообщает The Guardian.

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В Брюсселе заявили, что "это должно быть быстро рассмотрено Советом и принято решение о том, запрашивать ли срочное заключение от Европейской комиссии".

Несколькими часами ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении призвал Евросоюз к срочному присоединению страны к ЕС в рамках специальной процедуры.

Отметим, что предложение принять Украину в ЕС по специальной процедуре предложил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

Также сегодня, 28 февраля, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Украину необходимо принять в Евросоюз. По ее словам, Украина уже и так имеет крепкие связи с Евросоюзом. Фон дер Ляен добавила, что "они (украинцы, – ред.) одни из нас, и мы хотим их вступления".

С таким заявлением глава Еврокомиссии выступила после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся накануне. По его словам, во время разговора обсуждались "конкретные решения по укреплению обороноспособности Украины, макрофинансовая помощь и членство Украины в ЕС".

Процесс вступления стран в ЕС обычно занимает некоторое время, пока страна-кандидат адаптирует свои институты, стандарты и инфраструктуру, чтобы выполнять обязательства в качестве государства-члена.

На данный момент странами-кандидатами являются Албания, Республика Северная Македония, Черногория и Турция.