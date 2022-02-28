Принять Украину в ЕС по спецпроцедуре предложил министр Словакии. Глава Евросоюза заявила о том, что Украину нужно принять, так как наша страна уже имеет прочные связи с блоком.

28 февраля Украина официально подает заявку на вступление в Европейский Союз по специальной процедуре. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Как сообщает глава правительства, 27 февраля принять Украину в Европейский Союз по особой процедуре предложил премьер-министр Словакии Эдуард Гегер. В ночь с 27 на 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

Как сообщило издание Politico 27 февраля, глава Европейской комиссии заявила: блок хочет, чтобы Украина вступила в ЕС. По ее словам, Украина уже имеет прочные связи с Евросоюзом. Урсула фон дер Ляен также акцентировала, что "доверие к президенту Путину полностью подорвано и разрушено".

"У нас и так идут консультации с Украиной, например, по поводу интеграции украинского рынка в единый рынок (Европейский единый рынок, – ред.). У нас очень тесное сотрудничество в области энергосистемы. У нас так много тем, в которых мы сотрудничаем очень тесно, и действительно, уже довольно долго они являются частью нас. Они (Украина, – ред.) одни из нас, и мы хотим их вступления", – добавила глава Еврокомиссии.

Украинский премьер Шмыгаль акцентировал, что действия российского захватчика получили невиданное сопротивление:

"Украинцы уже давно сделали свой цивилизационный выбор. Мы рассчитываем, что решение будет принято безотлагательно. Как отметил президент, это и возможно и справедливо. Благодарны партнерам за поддержку. Все будет Украина!".

[ + – ] Шмыгаль: Украина подает заявку на вступление в ЕС по специальной процедуре

28 февраля украинская делегация прибыла на мирные переговоры с представителями РФ. Дипломаты находятся на украино-белорусской границе в район реки Припять. Основной вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и отвод российских войск с территории Украины.

Также 28 февраля стало известно, что Украина направила иск в Международный суд ООН. В иске идется о требовании принять "временные меры" против РФ, которые могут быть рассмотрены в ближайшее время.