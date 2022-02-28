К рассмотрению на следующей неделе: Украина направила иск в Международный суд ООН

Украинская сторона подала иск в Гаагу с требованием принять "временные меры" против РФ, которые могут быть рассмотрены в ближайшее время.

Президент Владимир Зеленский заявил, что страна официально направила иск в Международный суд ООН в Гааге против России. Об этом сообщил президент Украины в своем Twitter.

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"Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания на следующей неделе", – написал Зеленский.

Таким образом Украина отклоняет заявление Москвы о том, что РФ вторглась на территорию страны для того, чтобы "предотвратить геноцид". Также украинская сторона обратилась с просьбой к судьям в Гааге немедленно прекратить российскую военную операцию.

В своем иске Украина просит судей принять "временные меры" для защиты Украины. Международный суд ООН уже подтвердил подачу заявления, пишет Reuters.

Официальный Киев указывает, что иск касается Конвенции о геноциде 1948 года, договора который подписывали Украина и Россия. Стороны, подписавшие документ, подтверждают, что геноцид (в мирное или военное время) является преступлением, которое нарушает нормы международного права и против которого они обязуются принимать меры предупреждения и карать за его совершение.

Международный суд ООН должен будет вынести решение по поводу разногласий о "наличии актов геноцида", о которых заявляла РФ. Также в Гааге будут разбираться в законности полномочий России для проведения военных действий в Украине и против нее.

Рассмотрение дел высшим судом ООН может занимать годы, но слушания о временных мерах могут проводиться в течение нескольких недель после подачи заявления.

Украина обратилась к судьям с просьбой приказать России "немедленно приостановить военные действия, начатые 24 февраля 2022 года, целью которых якобы было предотвращение и наказание за геноцид в Луганской и Донецкой областях Украины".

Напомним, ранее СК РФ составил и опубликовал список украинских "военных преступников". В него вошли члены "Правого сектора" и добровольческого батальона "Азов". В российском Следственном комитете хотят привлечь их к ответственности за "жестокие преступления в отношении мирных граждан Донбасса".