СК РФ опубликовал список украинских "военных преступников"

В числе граждан, которых Россия желает привести к уголовной ответственности, находятся государственные деятели Украины, офицеры ВСУ, члены организации "Правый сектор" и батальона "Азов".

Следственный комитет Российской Федерации опубликовал сообщение, в котором говорится об установлении имен членов националистической организации "Правый сектор" и добровольческого батальона "Азов", и привлечении их к уголовной ответственности за "жестокие преступления в отношении мирных граждан Донбасса".

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В числе имен, которые фигурируют в списке "военных преступников" находятся бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош, Андрей Тарасенко, нынешний лидер организации Андрей Тарасенко, Андрей Стемпицкий, Валерий Воронов.

"Получены неопровержимые доказательства совершения членами этой организации и националистического батальона "Азов" жестоких преступлений в отношении мирных граждан Донбасса", — говорится в сообщении.

Кроме того, СК РФ помимо членов "Правого сектора" и "Азова" обвиняют в военных преступлениях офицерский состав ВСУ, на которых якобы лежит ответственность за разрушение населенных пунктов Донбасса и их мирных граждан, среди которых:

бывший командующий военно-морскими силами ВСУ Игорь Воронченко;

командующий военно-воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов;

командующий десантными войсками ВСУ Михаил Забродский;

командующий силами специальных операций ВСУ Игорь Лунев;

заместитель Министра обороны Украины Олег Шевчук;

заместитель Министра обороны Украины Александр Дублян;

заместители начальника Генерального штаба МО Украины Сергей Бессараб и Владимир Хижний

первый заместитель командующего сухопутными войсками ВСУ Сергей Наев;

командир отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергей Шпанко;

командир 128-й отдельной горно-пехотной бригады ВСУ Сергея Собко;

командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Олег Гончарук; командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрей Гнатов;

командир 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владимира Кокорева; командир 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Максима Марченко и другие представители руководящего состава ВСУ.

В список "военных преступников" попали государственные деятели Украины, которые по мнению СК "публично призывали к осуществлению террористической деятельности". Среди них:

бывший заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко;

бывший Министр обороны Украины Анатолий Гриценко;

бывший Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков;

бывший председатель Верховной Рады Александр Турчинов;

бывший губернатор Днепропетровской области Украины Коломойский.

Бывшему Министру обороны Украины Валерию Гелетею и бывшему начальнику Генштаба ВСУ Виктору Муженко приписывают приказы, целью которых было "полное уничтожение национальной группы русскоязычных граждан", проживающих на Донбассе.

В заключение СК заявил, что суд над "военными преступниками", преступная деятельность которых якобы подтверждается доказательствами, обязательно состоится.

Отметим, что украинская сторона на момент публикации сообщения СК РФ пока не прокомментировала обвинения со стороны Кремля.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины добровольцу Правого сектора Дмитрию Коцюбайло и вручил ему орден "Золотая Звезда".