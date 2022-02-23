СК РФ опублікував список українських "військових злочинців"

Серед громадян, яких Росія хоче залучити до кримінальної відповідальності, є державні діячі України, офіцери ЗСУ, члени організації "Правий сектор" і батальйону "Азов".

Слідчий комітет Російської Федерації опублікував повідомлення, в якому йдеться про встановлення імен членів націоналістичної організації "Правий сектор" і добровольчого батальйону "Азов", та притягнення їх до кримінальної відповідальності за "жорстокі злочини щодо мирних громадян Донбасу".

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Серед імен, які фігурують у списку "військових злочинців", знаходяться колишній лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош, Андрій Тарасенко, нинішній лідер організації Андрій Тарасенко, Андрій Стемпіцький, Валерій Воронов.

"Отримано незаперечні докази скоєння членами цієї організації та націоналістичного батальйону "Азов" жорстоких злочинів щодо мирних громадян Донбасу", — йдеться у повідомленні.

Крім того, СК РФ, крім членів "Правого сектора" й "Азова", звинувачують у військових злочинах офіцерський склад ЗСУ, на яких нібито лежить відповідальність за руйнування населених пунктів Донбасу та їх мирних громадян, серед яких:

колишній командувач військово-морських сил ЗСУ Ігор Воронченко;

командувач військово-повітряних сил ЗСУ Сергій Дроздов;

командувач десантних військ ЗСУ Михайло Забродський;

командувач силами спеціальних операцій ЗСУ Ігор Луньов;

заступник Міністра оборони України Олег Шевчук;

заступник Міністра оборони України Олександр Дублян;

заступники начальника Генерального штабу МО України Сергій Бессараб і Володимир Хижний;

перший заступник командувача сухопутних військ ЗСУ Сергій Наєв;

командир окремої мотопіхотної бригади ЗСУ Сергій Шпанко;

командир 128-ї окремої гірничо-піхотної бригади ЗСУ Сергій Собко;

командир 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ Олег Гончарук; командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Андрій Гнатов;

командир 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Володимир Кокорєв; командир 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Максим Марченко та інші представники керівного складу ЗСУ.

До списку військових злочинців потрапили державні діячі України, які на думку СК публічно закликали до здійснення терористичної діяльності. Серед них:

колишній заступник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко;

колишній Міністр оборони України Анатолій Гриценко;

колишній Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков;

колишній голова Верховної Ради Олександр Турчинов;

колишній губернатор Дніпропетровської області Коломойський.

Колишньому Міністру оборони України Валерію Гелетею і колишньому начальнику Генштабу ЗСУ Віктору Муженку приписують накази, метою яких було "повне знищення національної групи російськомовних громадян", котрі проживають на Донбасі.

Насамкінець СК заявив, що суд над "військовими злочинцями", злочинна діяльність яких нібито підтверджується доказами, обов'язково відбудеться.

Зазначимо, що українська сторона на момент публікації повідомлення СК РФ наразі не прокоментувала звинувачення з боку Кремля.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський надав звання Героя України добровольцю "Правого сектору" Дмитру Коцюбайлу та вручив йому орден "Золота Зірка".