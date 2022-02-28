До розгляду наступного тижня: Україна надіслала позов до Міжнародного суду ООН

Українська сторона подала позов до Гааги з вимогою вжити "тимчасових заходів" проти РФ, які можуть бути розглянуті найближчим часом.

Президент Володимир Зеленський заявив, що країна офіційно надіслала позов до Міжнародного суду ООН у Гаазі проти Росії. Про це повідомив президент України у своєму Twitter.

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"Вимагаємо притягти Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії. Просимо суд негайно наказати РФ припинити військові дії та призначити слухання наступного тижня", — написав Зеленський.

Так Україна відхиляє заяву Москви про те, що РФ вторглася на територію країни для того, щоб "запобігти геноциду". Також українська сторона звернулася з проханням до суддів у Гаазі негайно припинити російську військову операцію.

У своєму позові Україна просить суддів вжити "тимчасових заходів" для захисту України. Міжнародний суд ООН уже підтвердив подання заяви, пише Reuters.

Офіційний Київ вказує, що позов стосується Конвенції про геноцид 1948 року, договори якого підписували Україна та Росія. Сторони, які підписали документ, підтверджують, що геноцид (у мирний чи воєнний час) є злочином, який порушує норми міжнародного права і проти якого вони зобов'язуються вживати заходи попередження і карати за його скоєння.

Міжнародний суд ООН повинен буде винести рішення щодо розбіжностей щодо "наявності актів геноциду", про які заявляла РФ. Також у Гаазі розбиратимуться у законності повноважень Росії для проведення військових дій в Україні та проти неї.

Розгляд справ вищим судом ООН може тривати роки, але слухання про тимчасові заходи можуть проводитися кілька тижнів після подання заяви.

Україна звернулася до суддів із проханням наказати Росії "негайно призупинити військові дії, розпочаті 24 лютого 2022 року, метою яких нібито було запобігання та покарання за геноцид у Луганській і Донецькій областях України".

Нагадаємо, раніше СК РФ склав та опублікував список українських "військових злочинців". До нього увійшли члени "Правого сектору" та добровольчого батальйону "Азов". У російському Слідчому комітеті хочуть притягнути їх до відповідальності за "жорстокі злочини щодо мирних громадян Донбасу".