ЗС РФ атакували житловий мікрорайон в Сумах: є жертви та поранені (фото)

У Сумах було чутно чотири вибухи, повідомляють журналісти. За попередніми даними, двоє громадян внаслідок атаки ЗС РФ дістали несумісні із життям поранення.

Вранці у п'ятницю, 22 листопада, під час оголошеної повітряної тривоги збройні сили Російської Федерації вдарили по житловому мікрорайону міста Суми. Про це повідомили у обласній військовій адміністрації.

Як зазначається, ворог завдав удару по житловому мікрорайону обласного центру, застосувавши безпілотники типу "Шахед".

"Суспільне" інформує, що у місті було чути чотири вибухи у проміжку з 5:09 до 5:48.

Внаслідок атаки, попередньо, 2 людини загинули, 12 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи.

"Суспільне" доповнює, що серед загиблих у Сумах — 30-річний чоловік.

За інформацією в.о. міського голови Артема Кобзаря, на місці, де пролунали два вибухи, працює ДСНС, поліція і швидка допомога. Там також розгорнуть штаб з ліквідації наслідків.

У міській раді повідомили, що у звʼязку з проведенням робіт з ліквідації наслідків ворожого влучання перекрито рух транспорту по проспекту Свободи.

Також там додали, що з 8 ранку у школах №№2 та 15 розпочинає роботу Штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій, у якому прийматимуть заяви від мешканців, чиє житло пошкоджено внаслідок ворожого удару.

Наразі повітряна тривога на Сумщині ще триває.

Нагадаємо, що 17 листопада, Росія завдала удару балістичною ракетою по дев’ятиповерховому будинку у місті Суми. Було відомо про щонайменше 10 загиблих, серед яких двоє дітей 9 та 14 років. Крім цього, поранено 55 дорослих та 8 дітей.

18 листопада росіяни атакували місто Глухів в Сумській області двома дронами. В результаті удару загинули шестеро людей.