ВС РФ атаковали жилой микрорайон в Сумах: есть жертвы и раненые (фото)

В Сумах было слышно четыре взрыва, сообщают журналисты. По предварительным данным, двое граждан в результате атаки ВС РФ получили несовместимые с жизнью ранения.

Утром в пятницу, 22 ноября, во время объявленной воздушной тревоги вооруженные силы Российской Федерации ударили по жилому микрорайону города Сумы. Об этом сообщили в областной военной администрации.

Как отмечается, враг нанес удар по жилому микрорайону областного центра, применив беспилотники типа "Шахед".

"Суспільне" информирует, что в городе было слышно четыре взрыва в промежутке с 5:09 до 5:48.

В результате атаки, предварительно, 2 человека погибли, 12 получили ранения различной степени тяжести. Сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы.

"Суспільне" дополняет, что среди погибших в Сумах — 30-летний мужчина.

По информации и.о. городского головы Артема Кобзаря, на месте, где прогремели два взрыва, работает ГСЧС, полиция и скорая помощь. Там также развернут штаб по ликвидации последствий.

В городском совете сообщили, что в связи с проведением работ по ликвидации последствий вражеского попадания перекрыто движение транспорта по проспекту Свободы.

Также там добавили, что с 8 утра в школах №№2 и 15 начинает работу Штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, в котором будут принимать заявления от жителей, чье жилье повреждено в результате вражеского удара.

Сейчас воздушная тревога на Сумщине еще продолжается.

Напомним, что 17 ноября, Россия нанесла удар баллистической ракетой по девятиэтажному дому в городе Сумы. Было известно по меньшей мере о 10 погибших, среди которых двое детей 9 и 14 лет. Кроме этого, ранены 55 взрослых и 8 детей.

18 ноября россияне атаковали город Глухов в Сумской области двумя дронами. В результате удара погибли шесть человек.