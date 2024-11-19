РФ ударила по жилому дому на Сумщине: есть жертвы и раненые (видео)

В областной прокуратуре сообщили, что среди жертв есть 8-летний мальчик. Также ранены 11 человек, среди которых два ребенка.

В понедельник вечером, 18 ноября враг атаковал город Глухов в Сумской области двумя дронами типа Shahed. Под ударом оказалось одно из общежитий. В результате атаки погибли шесть человек, среди них — ребенок. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Кроме того, ранены 12 человек, среди которых два ребенка. В ведомстве отметили, что под завалами могут находиться люди, аварийно-спасательные работы продолжаются. Последствия вражеской атаки уточняются.

В Сумской областной прокуратуре уточнили, что погибший ребенок — 8-летний мальчик. По данным правоохранителей, еще 11 человек, в том числе 2 ребенка, получили ранения.

"18 ноября 2024 года около 23:20 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты беспилотником атаковали общежитие одного из учебных заведений в г. Глухов Сумской области", — рассказали в прокуратуре.

Там добавили, что проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Досудебное расследование осуществляется следователями Службы безопасности Украины в Сумской области.

Атака на Глухов: реакция президента Украины

На атаку отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что Россия ударила по городу дроном, в результате чего есть разрушения общежития одного из учебных заведений.

"В настоящее время известно, что из-за этой атаки погибли семь человек, среди которых ребенок. Мои соболезнования семьям и близким. Более десяти человек пострадали, среди них двое детей. Под завалами, вероятно, еще есть люди", — добавил он.

Напомним, накануне, 17 ноября, Россия нанесла удар баллистической ракетой по девятиэтажному дому в городе Сумы. Сначала сообщалось о 10 погибших, среди которых двое детей 9 и 14 лет. Также были ранены 55 взрослых и 8 детей. Впоследствии стало известно, что количество погибших возросло до 11, раненых — до 87 человек.