РФ вдарила по житловому будинку на Сумщині: є жертви та поранені (відео)

В обласній прокуратурі повідомили, що серед жертв є 8-річний хлопчик. Також поранено 11 осіб, серед яких дві дитини.

В понеділок ввечері, 18 листопада ворог атакував місто Глухів в Сумській області двома дронами типу Shahed. Під ударом опинився один із гуртожитків. В результаті атаки загинуло шестеро людей, серед них — дитина. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Крім того, поранено 12 людей, серед яких дві дитини. У відомстві зазначили, що під завалами можуть знаходитись люди, аварійно-рятувальні роботи тривають. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

В Сумській обласній прокуратурі уточнили, що загибла дитина — 8-річний хлопчик. За даними правоохоронців, ще 11 осіб, в тому числі 2 дитини, отримали поранення.

"18 листопада 2024 року близько 23:20 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти безпілотником атакували гуртожиток одного з навчальних закладів у м. Глухів Сумської області", — розповіли в прокуратурі.

Там додали, що проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України). Досудове розслідування здійснюється слідчими Служби безпеки України в Сумській області.

Атака на Глухів: реакція президента України

На атаку відреагував президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що Росія вдарила по місту дроном, в результаті чого є руйнування гуртожитку одного з навчальних закладів.

"На цей час відомо, що через цю атаку загинули семеро людей, серед яких дитина. Мої співчуття родинам і близьким. Понад десять людей постраждали, серед них двоє дітей. Під завалами, ймовірно, ще є люди", — додав він.

Нагадаємо, напередодні, 17 листопада, Росія завдала удару балістичною ракетою по дев’ятиповерховому будинку у місті Суми. Спочатку повідомлялось про 10 загиблих, серед яких двоє дітей 9 та 14 років. Також було поранено 55 дорослих та 8 дітей. Згодом стало відомо, що кількість загиблих зросла до 11, поранених — до 87 людей.