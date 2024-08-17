ВС РФ обстреляли Украину дронами и ракетой: есть пострадавшие и разрушения (фото)

Украинской ПВО удалось сбить 14 дронов типа "Шахед" в шести областях. В Сумах в результате попадания ракеты "Искандер-М" есть пострадавшие и разрушения.

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В ночь на субботу, 17 августа, российские оккупанты обстреляли 7 областей Украины, применив ударные БПЛА типа "Shahed" и крылатую ракету "Искандер-М". Об этом сообщил командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram.

По его данным, в ночь на 17 августа 2024 года российские войска нанесли удар крылатой ракетой "Искандер-К" по городу Сумы (пуски из Воронежской области – рф.) и 14-ю ударными БпЛА типа "Shahed" из районов Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск.

Олещук отметил, что все 14 шахедов сбиты расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил. Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Киевской областях.

При этом, в результате "прилета" ракеты в Сумах есть последствия — пострадавшие и масштабные разрушения.

Ночной обстрел Сум 17 августа — детали

Утром 17 августа российские войска нанесли авиаудар по городу Сумы. Обстрел привел к возгоранию десяти гражданских автомобилей, припаркованных у жилых домов. Взрывной волной выбило окна и повредило фасады зданий. Пожар был ликвидирован спасателями.

Как отметил глава Сумской ГВА Алексей Дрозденко, было зафиксировано попадание в районе проспекта Свободы.

Обстрел Сум 17 августа

В результате российского обстрела жилого массива в Сумах загорелось 10 автомобилей, выбиты окна и дома. В ГСЧС показали фото последствий удара.

Обстрел Сум 17 августа Обстрел Сум 17 августа Обстрел Сум 17 августа Обстрел Сум 17 августа

Спасателям удалось ликвидировать очаги возгорания и не разрешить распространиться на другие транспортные средства. Проведено обследование территории, по которой был нанесен удар.

По данным МВД, известно о двух пострадавших в результате удара россиян по гражданской инфраструктуре города.

Обстрел Сум 17 августа Обстрел Сум 17 августа Обстрел Сум 17 августа

Ночной обстрел Днепропетровской области 17 августа — детали

По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, вечером и ночью враг атаковал Никопольский район артиллерией, дронами-камикадзе, сбрасывал боеприпасы из БпЛА.Утром российские войска продолжили террор.

"Громко было в Никополе, Покровской и Марганецкой общинах. Изуродованная инфраструктура. Разбиты коммунальное предприятие, частный дом, гараж и пожарная машина. А еще – не эксплуатировавшееся здание. Она загорелась. Огонь потушили. Повреждена и линия электропередач", — пишет он.

По данным главы ОВА, к счастью, никто из людей не пострадал.

Обстрел Никополя 17 августа Обстрел Никополя 17 августа Обстрел Никополя 17 августа

Ночной обстрел Киевской области 17 августа — детали

По данным Киевской областной военной администрации, пятую ночь враг пытается атаковать область ударными дронами. Сегодня ночью тревога объявлялась трижды.

"В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Благодарим наши силы ПВО за эффективную работу. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

По информации оперативных групп, в результате падения обломков произошло возгорание лесной подстилки. Пожар ликвидирован. Также повреждена кровля одного частного дома.

Падения обломков сбитых целей фиксируются вне населенных пунктов.

В Черкасской, Полтавской и Запорожской областях, согласно утренним заявлениям ОВА, последствий в результате ночной атаки ВС РФ не зафиксировано.

Напомним, 14 августа сообщалось, что РФ ночью запустила ракеты Х-59/69 и "шахеды" по ряду областей в Украине. Украинской противовоздушной обороне удалось сбить 17 дронов типа "Шахед" в восьми областях. На Житомирщине под ударом оказался один из инфраструктурных объектов, рассказал глава ОВА Виталий Бунечко.