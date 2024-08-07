ВС РФ запустили 30 Shahed по Украине: было громко в семи областях, есть разрушения на предприятии

Больше всего российских дронов-камикадзе силы ПВО сбили в небе над Николаевской областью. В Хмельницкой есть повреждения на промышленном предприятии, сообщили в военной администрации.

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В ночь на 7 августа ВС РФ запустили 30 дронов-камикадзе Shahed, которые стартовали с южного направления, а затем добрались до Киевщины и Харьковщины. Силам противовоздушной обороны удалось сбить все вражеские цели. Взрывалось в небе над семью областями Украины. Об особенностях ночного удара российских "шахедов" по украинцам рассказали на странице Facebook командования Воздушными силами ВСУ.

В отчете командования указано, что БпЛА россиян стартовали с юга — из Приморско-Актарска и Ейска в Краснодарском крае РФ. Результативность работы сил ПВО — 30 из 30 дронов. Чтобы обезвредить угрозу, украинцы применили три вида средств поражения — мобильные огневые группы, зенитные ракеты и средства радиоэлектронной борьбы, пояснили в Воздушных силах. "Шахеды" ВС РФ сбивали в семи областях:

Киевская; Хмельницкая; Винницкая; Николаевская; Херсонская; Харьковская; Черкасская.

Обстрел 7 августа — что известно

Воздушная тревога в ночь с 6 на 7 августа в разных регионах Украины длилась от 1 до 2 часов, (в южных областях), до 4-5 (Хмельницкая, Винницкая области) и 9 часов (Киевская, Черкасская области). Главы военных администраций в утренних сообщениях рассказали, были ли разрушения в результате падения обломков и сколько дронов сбили.

Киевская область. В Telegram-канале Киевской ОГА в 07:00 сообщили о работе сил ПВО. Другой информации о последствиях российской атаки пока нет.

Винницкая область. Заместитель председателя Винницкой ОГА Наталья Заболотная в 08:00 написала в Facebook, что ночью ВСУ сбили два дрона над областью. По ее словам, нет данных о разрушениях и возможных пострадавших.

Обстрел 7 августа — последствия атаки "Шахедов" в Винницкой области Фото: Скриншот

Хмельницкая область. Глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин в заметке в Telegram-канале заявил, что Силы обороны обезвредили четыре "Шахеда". Раненых нет, в то же время обломки наделали ущерба на промышленном предприятии. Чиновник сообщил, что повреждены резервуары и склады и заверил, что преодолением последствий занимаются все службы.

Обстрел 7 августа — последствия атаки "Шахедов" в Хмельницкой области Фото: Скриншот

Николаевская область. В этом регионе в ночь на 7 августа сбили 14 дронов-камикадзе, написал глава Николаевской ОГА Виталий Ким. В результате падения обломков загорелась трава в двух районах — Николаевском и Баштанском. По его словам, пламя уже потушили.

Обстрел 7 августа — последствия атаки "Шахедов" в Николаевской области Фото: Скриншот

Черкасская область. Глава Черкасской ОГА Игорь Табурец в 09:21 опубликовал сообщение в Telegram, в котором отчитался о сбитии двух беспилотников силами ПВО. Чиновник подчеркнул, что пострадавших нет, было шумно, "предварительно без последствий для области".

Херсонская область. Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин не сообщал детали ночной атаки ВС РФ. В его утреннем отчете говорится об артударах и ущербе от FPV-дронов россиян.

Харьковская область. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в утреннем отчете не упоминал об атаке Shahed: писал о последствиях обстрелов российской артиллерии.

Отметим, в ночь с 5 на 6 августа Фокус рассказал об очередной воздушной атаке ВС РФ. Враг применил комплекс средств поражения — летели четыре "Искандера" (два сбили силы ПВО), 16 дронов-камикадзе (15 сбили) и две ракеты Х-59 (все сбили).

Напоминаем, 6 августа в росСМИ сообщили о стрельбе на границе Курской и Сумской областей возле города Суджа. Позже россияне заявили, что якобы произошел прорыв ВСУ вглубь территории РФ. На месте боев заметили военные машины, похожие на Stryker и Humvee, которые Украина получила от западных партнеров.