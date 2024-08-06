"Носятся" БТР Stryker и Humvee: в РФ жалуются на машины ВСУ в Курской области (видео)

Россияне заметили до десятка единиц военной техники, похожей на Humvee и Stryker, которые Украине предоставляли США. Машины будто бы ездили по дорогам в Курской области на расстоянии 6–7 км от границы. Украинское командование не комментировало ситуацию, в результате которой техника могла оказаться возле Суджи в РФ.

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По приграничной территории Курской области РФ якобы разъезжают военные автомобили HMMWV (также известные как Humvee) и бронетранспортеры (БТР) Stryker. Российские дроны зафиксировали, как они неслись по сельским дорогам между полями и лесопосадками. О ситуации в Курской области возле городка Суджа рассказали в российских пабликах в Telegram.

Первые сообщения об автомобилях Humvee, которые Силы обороны получили от западных партнеров, появились в сети утром 6 августа. Россияне утверждали, что украинцы якобы некоторое время готовили прорыв, поэтому подтянули к границе военную технику. На машинах, кроме того, нарисовали определенные отметки — треугольники: они должны были означать группировку, которая якобы будет наступать из Сумской области в сторону Суджа.

На видео, опубликованных в сети, можно заметить два Humvee, которые быстро следуют по пыльной дороге. Пока они несутся по своим делам, за ними следят российские дроны, фиксируя, кроме того, военных, которые садятся или высаживаются из авто. Местность, где их заметили, — село Куриловка в 6 км от украинской границы, утверждают россияне.

Другие видео, размещенные россиянами, показывают около семи БТР M1126 Stryker. Ориентировочная местность, где их снял дрон ВС РФ — возле Суджи: им удалось проехать 7 км вглубь российской территории.

В отчете Генштаба ВСУ, опубликованном в 16 час. 6 августа, не упоминаются боевые действия в Курской области РФ. Приведена минимальная информация о ситуации в Черниговской и Сумской областях: происходят "циничные обстрелы", от которых пострадали 15 населенных пунктов у границы. Есть также заявление от анонимных собеседников ГУР Минобороны: они заявили журналистам медиа NV, что не комментируют события в Судже, но там точно нет бойцов "Российского добровольческого корпуса".

Наступление на РФ — детали

Отметим, утром 6 августа в российских пабликах появилась информация, что якобы Силы обороны совершили прорыв в направлении городка Суджа в Курской области. Губернатор Алексей Смирнов в первые же часы заявил, что якобы было незначительное обострение, но ФСБ и ВС РФ остановили украинские войска.

В то же время прокремлевские военные обозреватели и после заявления чиновника сообщали о стрельбе и взрывах, которые раздавались рядом с семью населенными пунктами на Курщине. Ориентировочная ширина участка границы, где могут продолжаться бои — около 24 км.

Наступление на РФ — возле каких сел идут бои в Курской области 6 августа Фото: Google Maps

Тем временем в ФСБ РФ заявили о "провокации" и заверили россиян, что им нечего беспокоиться. В то же время представитель СНБО Андрей Коваленко сообщил, что российская армия потеряла контроль за границей: возле Суджи действительно произошел прорыв.

Напоминаем, утром 6 августа Минобороны РФ отчиталось об отражении массированной атаки дронов ВСУ, которые угрожали Курской и Белгородской областям. В росСМИ сообщили, что загорелось на расстоянии 2 тыс. км от Украины: загорелся НПЗ в Республике Коми.