Беспилотники атаковали Курскую и Белгородскую области РФ: подробности и фото

Российская противовоздушная оборона, как утверждают в МО РФ, ночью с 5 на 6 августа над территориями Курской и Белгородской областей якобы уничтожила 12 БПЛА. Утром к ним добавилось еще 22 дрона.

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В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 11 БПЛА самолетного типа над территорией Курской области и один украинский БПЛА над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны страны-агрессора.

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов утром сообщил, что ночью якобы было сбито 11 БПЛА.

Позже он добавил, что всего якобы сбито 26 украинских БПЛА

В то же время, по его информации, в городе Суджа, расположенном в 9 км от границы с Украиной, ранения получили пять человек, повреждены несколько жилых домов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке на село Ясные Зори, которое находится в 7 км от границы.

В результате прямого попадания снаряда, как заявил он, полностью сгорел легковой автомобиль и посечен один частный дом.

После атак дронов и сбросов взрывных устройств с БПЛА загорелись гараж с находящимся внутри автомобилем и еще два легковых автомобиля. Кроме того, как отметил глава Белгородщины, были выбиты окна в 3 квартирах одного многоквартирного дома, осколками повреждены частный дом и 8 легковых автомобилей.

Канал "Жесть Белгород" публикует, как утверждается, последствия атаки на село Ясные Зори.

Уже утром над Курской и Белгородской областями, по информации МО РФ, якобы уничтожили 22 украинских дрона: 13 БПЛА — над территорией Курщины, и 9 — на Белгородщине.

Напомним, в ночь со 2 на 3 августа беспилотники атаковали аэродром "Морозовск" в Ростовской области России.

Фокус писал, что 6 августа на российском заводе "Авангард" в городе Стерлитамак в Башкортостане произошел взрыв, в результате которого, по меньшей мере, три человека погибли.