Безпілотники атакували Курську та Бєлгородську області РФ: подробиці та фото

Російська протиповітряна оборона, як стверджують у МО РФ, вночі з 5 на 6 серпня над територіями Курської та Бєлгородської областей нібито знищила 12 БПЛА. Вранці до них додалося ще 22 дрони.

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Протягом минулої ночі черговими засобами ППО знищено 11 БПЛА літакового типу над територією Курської області та один український БПЛА над територією Бєлгородської області. Про це повідомили в Міноборони країни-агресора.

Виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов вранці повідомив, що вночі нібито було збито 11 БПЛА.

Пізніше він додав, що загалом нібито збито вже 26 українських БПЛА

Водночас, за його інформацією, у місті Суджа, розташованому за 9 км від кордону з Україною, поранення дістали п'ятеро осіб, пошкоджено кілька житлових будинків.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про атаку на село Ясні Зорі, яке розташоване за 7 км від кордону.

Унаслідок прямого попадання снаряда, як заявив він, повністю згорів легковий автомобіль і посічений один приватний будинок.

Фото: З відкритих джерел

Після атак дронів і скидання вибухових пристроїв із БПЛА загорілися гараж з автомобілем, який перебував усередині, і ще два легкових автомобілі. Крім того, як зазначив очільник Бєлгородщини, було вибито вікна в 3 квартирах одного багатоквартирного будинку, осколками пошкоджено приватний будинок і 8 легкових автомобілів.

Канал "Жесть Белгород" публікує, як стверджується, наслідки атаки на село Ясные Зори.

Уже вранці над Курською та Бєлгородською областями, за інформацією МО РФ, нібито знищили 22 українських дрони: 13 БПЛА — над територією Курщини, і 9 — на Бєлгородщині.

Нагадаємо, в ніч із 2 на 3 серпня безпілотники атакували аеродром "Морозівськ" у Ростовській області Росії.

Фокус писав, що 6 серпня на російському заводі "Авангард" у місті Стерлітамак у Башкортостані стався вибух, унаслідок якого щонайменше троє людей загинули.