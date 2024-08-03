Дрони атакували аеродром "Морозовськ" у Ростовській області РФ (відео)

Мережею ширяться відео на яких чутно звуки вибухів та видно велику пожежу.

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У ніч з 2 на 3 серпня безпілотники атакували аеродром "Морозовськ" у Ростовській області Росії. Про це повідомив телеграм-канал "Astra".

"Військовий аеродром атаковано в Морозовську Ростовської області, повідомляють місцеві жителі", — йдеться у повідомленні.

Також в мережі шириться відео моменту прильоту дронів.

Крім того, з'явилось відео, на якому чутно звуки вибухів та видно велику пожежу.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що дрони уразили складські об'єкти.

"Унаслідок масованої атаки БПЛА пошкоджень зазнала низка складських об'єктів у Кам'янському та Морозівському районах. Служби екстреного реагування ліквідовують загоряння. Інформація про постраждалих уточнюється", — написав Голубєв.

Нагадаємо, 14 червня дрони атакували Морозовськ в РФ. Тоді мешканці залишились без світла.

22 липня дрони знову влучили у військовий аеродром у Морозовську.