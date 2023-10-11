Тихий и экологичный: армейский Humvee впервые получил гибридную версию (фото)

Humvee Charge имеет "тихий" режим вождения, во время активации которого внедорожник становится почти бесшумным. Также гибридная версия расходует на 30% меньше топлива.

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AM General представили прототип военного внедорожника Humvee с гибридной силовой установкой. Новинка получила "тихий режим" и более экономный расход топлива. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Оригинальный Humvee выпускается с 1984 года. Этот внедорожник имеет огромное количество различных модификаций и зарекомендовал себя как выносливый внедорожник для военных.

Главным недостатком Humvee является большой расход топлива. Гибридная модификация Charge поможет это исправить.

Новая версия внедорожника разработана совместно с компанией QinetiQ. Гибридная установка состоит из дизельного двигателя и электромотора, который дополнен аккумуляторной батареей.

В AM General заявили, что расход топлива гибридного Humvee Charge на 30% меньше стандартной модели. Благодаря этому максимальный запас хода внедорожника заметно увеличился.

Аккумуляторная батарея может заряжаться от розетки или от ДВС во время движения. Также она способна питать другие электронные устройства.

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Еще одной особенностью Humvee Charge является наличие "бесшумного" режима движения. При его активации внедорожник почти не издает звуков и передвигается исключительно на электротяге.

Humvee Charge получил "тихий" режим вождения Фото: AM General

В AM General отметили, что пока гибридный внедорожник является прототипом. Тем не менее в будущем такая модификация может поступить в серийное производство.

Ранее Фокус сообщал, что в Сербии представили необычный Humvee с противотанковым ракетным комплексом "Фагот".