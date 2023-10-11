Тихий та екологічний: армійський Humvee вперше отримав гібридну версію (фото)

Humvee Charge має "тихий" режим водіння, під час активації якого позашляховик стає майже безшумним. Також гібридна версія витрачає на 30% менше пального.

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AM General представили прототип військового позашляховика Humvee з гібридною силовою установкою. Новинка отримала "тихий режим" і більш економну витрату палива. Про це розповіли на сайті Autoevolution.

Оригінальний Humvee випускається з 1984 року. Цей позашляховик має величезну кількість різних модифікацій і зарекомендував себе як витривалий позашляховик для військових.

Головним недоліком Humvee є велика витрата палива. Гібридна модифікація Charge допоможе це виправити.

Нова версія позашляховика розроблена спільно з компанією QinetiQ. Гібридна установка складається з дизельного двигуна та електромотора, який доповнено акумуляторною батареєю.

В AM General заявили, що витрата пального гібридного Humvee Charge на 30% менша за стандартну модель. Завдяки цьому максимальний запас ходу позашляховика помітно збільшився.

Акумуляторна батарея може заряджатися від розетки або від ДВЗ під час руху. Також вона здатна живити інші електронні пристрої.

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Ще однією особливістю Humvee Charge є наявність "безшумного" режиму руху. При його активації позашляховик майже не видає звуків і пересувається виключно на електротязі.

Humvee Charge отримав "тихий" режим водіння Фото: AM General

В AM General зазначили, що поки що гібридний позашляховик є прототипом. Проте в майбутньому така модифікація може надійти в серійне виробництво.

Раніше Фокус повідомляв, що в Сербії представили незвичайний Humvee з протитанковим ракетним комплексом "Фагот".