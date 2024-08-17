ЗС РФ обстріляли Україну дронами та ракетою: є постраждалі та руйнування (фото)

Українській ППО вдалося збити 14 дронів типу "Шахед" у шести областях. У Сумах унаслідок влучання ракети "Іскандер-М" є постраждалі та руйнування.

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У ніч на суботу, 17 серпня, російські окупанти обстріляли 7 областей України, застосувавши ударні БПЛА типу "Shahed" і крилату ракету "Іскандер-М". Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram.

За його даними, у ніч на 17 серпня 2024 року російські війська завдали удару крилатою ракетою "Іскандер-К" по місту Суми (пуски з Воронезької області — ред.) і 14-ма ударними БпЛА типу "Shahed" з районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ.

Олещук зазначив, що всі 14 шахедів збито розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил. Протиповітряна оборона працювала в Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській областях.

При цьому, внаслідок "прильоту" ракети в Сумах є наслідки — постраждалі та масштабні руйнування.

Нічний обстріл Сум 17 серпня — деталі

Уранці 17 серпня російські війська завдали авіаудару по місту Суми. Обстріл призвів до загоряння десяти цивільних автомобілів, припаркованих біля житлових будинків. Вибуховою хвилею вибило вікна і пошкодило фасади будівель. Пожежу ліквідували рятувальники.

Як зазначив голова Сумської ЦВА Олексій Дрозденко, було зафіксовано влучання в районі проспекту Свободи.

Обстріл Сум 17 серпня

Унаслідок російського обстрілу житлового масиву в Сумах загорілося 10 автомобілів, вибито вікна та будинки. У ДСНС показали фото наслідків удару.

Обстріл Сум 17 серпня Обстріл Сум 17 серпня Обстріл Сум 17 серпня Обстріл Сум 17 серпня

Рятувальникам вдалося ліквідувати осередки загоряння і не дозволити поширитися на інші транспортні засоби. Проведено обстеження території, по якій було завдано удару.

За даними МВС, відомо про двох постраждалих унаслідок удару росіян по цивільній інфраструктурі міста.

Обстріл Сум 17 серпня Обстріл Сум 17 серпня Обстріл Сум 17 серпня

Нічний обстріл Дніпропетровської області 17 серпня — деталі

За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, ввечері та вночі ворог атакував Нікопольський район артилерією, дронами-камікадзе, скидав боєприпаси з БпЛА, вранці російські війська продовжили терор.

"Голосно було в Нікополі, Покровській і Марганецькій громадах. Понівечена інфраструктура. Розбиті комунальне підприємство, приватний будинок, гараж і пожежна машина. А ще — будівля, що не експлуатувалася. Вона загорілася. Вогонь загасили. Пошкоджено й лінію електропередач", — пише він.

За даними глави ОВА, на щастя, ніхто з людей не постраждав.

Обстріл Нікополя 17 серпня Обстріл Нікополя 17 серпня Обстріл Нікополя 17 серпня

Нічний обстріл Київської області 17 серпня — деталі

За даними Київської обласної військової адміністрації, п'яту ніч ворог намагається атакувати область ударними дронами. Сьогодні вночі тривогу оголошували тричі.

"В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Дякуємо нашим силам ППО за ефективну роботу. Попадань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Постраждалих немає", — йдеться в повідомленні.

За інформацією оперативних груп, унаслідок падіння уламків сталося загоряння лісової підстилки. Пожежу ліквідовано. Також пошкоджено покрівлю одного приватного будинку.

Падіння уламків збитих цілей фіксуються поза населеними пунктами.

У Черкаській, Полтавській і Запорізькій областях, згідно з ранковими заявами ОВА, наслідків унаслідок нічної атаки ЗС РФ не зафіксовано.

Нагадаємо, 14 серпня повідомлялося, що РФ вночі запустила ракети Х-59/69 і "шахеди" по низці областей в Україні. Українській протиповітряній обороні вдалося збити 17 дронів типу "Шахед" у восьми областях. На Житомирщині під ударом опинився один з інфраструктурних об'єктів, розповів голова ОВА Віталій Бунечко.