П'ятниця буде особливою: синоптикиня озвучила прогноз погоди в Україні на 22 листопада

За словами Наталії Діденко, кінець робочого тижня мине з дощами та снігом у більшості регіонів. Найкомфортніше буде на півдні — до 9 градусів тепла і без опадів.

Робочий тиждень в Україні закінчиться нестандартно. Крім опадів у вигляді дощу і снігу очікується сильний вітер. Про це написала синоптикиня Наталка Діденко у своєму Telegram-каналі.

У четвер у більшості регіонів випав перший сніг, він продовжить іти найближчої доби. У п'ятницю, 22 листопада, в Україні земля не тільки вкриється сніжинками, а й пройдуть дощі. Цей прогноз стосується західних, північних і більшості центральних регіонів, адже на півдні та сході опадів не передбачається.

"Особливість завтрашнього дня — сильний вітер! Температура повітря вночі — 0-5 морозу, вдень — 0-4 тепла, на півдні буде +4+9 градусів", — написала Наталка Діденко.

У Києві також продовжить падати сніг, а ще можливий дощ. Сильний вітер не обійде стороною столицю, а температура повітря очікується від 0 до -2 градусів вночі та до +4 у денний час.

Нагадаємо, 21 листопада повідомлялося, що в Києві випав перший сніг, тож на дороги виїхала спеціальна техніка. Синоптики прогнозували 21 листопада у столиці помірний дощ і мокрий сніг. Водіїв просять бути максимально обережними, оскільки на дорогах очікується ожеледиця.

Раніше метеорологиня розповіла, якою буде прийдешня зима в Україні. Віра Балабух вважає, що 60% зимових днів будуть теплими, а найтеплішим місяцем стане січень.