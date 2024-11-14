"Сможем пережить": метеоролог рассказала, какой будет грядущая зима в Украине (видео)

Метеоролог Вера Балабух считает, что 60% зимних дней будут теплыми, а самым теплым месяцем станет январь.

Зима 2024-2025 годов будет для украинцев относительно теплой, а 60% дней могут отличиться более комфортной температурой. Об этом заявила кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.

В комментарии журналисту Алексею Суханову для ютуб-канала "Говорит Суханов", метеоролог прогнозирует, что грядущая зима в Украине стала значительно теплее, чем это было еще во второй половине ХХ века.

"Мы видим, что в последние годы зимы у нас стали значительно теплее, чем были в 60-80-х годах. Особенно теплым стал январь — температура поднялась на градуса 3. И если мы ожидаем в этом году, что она будет еще на 2 градуса выше, то это +5 градусов, то есть температура, как в конце ноября", — сказала Балабух.

Она убеждена, что такой вариант течения зимы является неплохим, и украинцы смогут "пережить эту зиму". Однако добавляет, что это — "не значит, что зимой будет настолько тепло".

"Это так называемые климатические прогнозы, что означает, какая погода будет преобладать в этом году. Это означает, что 60% дней будут теплыми", — говорит Вера Балабух.

Напомним, Фокус писал о том, что Украину накроет волна сильных снегопадов. Первые сильные снегопады в Украине начнутся уже в середине ноября, при этом температура упадет чуть ниже нуля.

Также мы рассказывали о том, что в Киеве и ряде других городов ожидается снегопад. Кроме снега, в Украине ожидается гололедица на дорогах. Однако зимнее чудо накроет не всю страну — в части областей прогнозируют лишь облачность или дождь.