"Метеорологическая новинка": в Киеве и регионах заснежит, — Диденко

Кроме снега в Украине ожидается гололед на дорогах. Однако зимнее чудо накроет не всю страну — в части областей прогнозируют лишь облачность или дождь.

Уже в четверг в столице ожидается первый снег. Об этом 13 ноября сообщила синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды в Украине

В четверг, 14 ноября, в Украине ожидается мокрый снег в северных, центральных и восточных регионах. Местами возможны гололед и налипание снега.

На западе вероятнее всего будет лишь плотная облачность. В южных областях преимущественно предполагается дождь.

Ночью температура опустится до примерно нуля, а днем столбики термометров будут фиксировать от +1 до +3 градусов. Несколько теплее будет на юге — от +5 до +9 градусов.

Прогноз погоды в Киеве

В столице 14 ноября выпадет первый снег.

"Уже было пару белых мух недавно, но это такое, будто привиделось. Снег ожидается мокрый, однако все же новинка метеорологическая. Поэтому дорогие водители, не шутите с безопасностью, это не тот повод", — отметила Диденко.

Ночью киевские столбики термометров будут фиксировать около нуля, а днем — от +2 до +3 градусов.

Напомним, 13 ноября в ряде регионов Украины ввели ограничения потребления света до 20:00. В "Укрэнерго" раскрыли причину таких мер.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко назвал наиболее уязвимые к отключениям света области. По его оценке, там стоит ждать наибольшего дефицита электроэнергии.