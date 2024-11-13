Украинские регионы накрыло первым снегом: где уже наступила зима (фото, видео)

В ряде областей испортились погодные условия и выпали осадки в виде мокрого снега. На дорогах водителей ждет гололед, о чем предупредили правоохранители.

В Украине в ряде регионов начали фиксировать признаки зимы — выпал первый снег. Водителей призвали быть осторожными на дорогах. Фокус собрал все, что известно о ситуации с погодой в регионах.

Патрульная полиция Львовской области предупредила граждан об ухудшении погодных условий еще вечером вторника, 12 ноября. Граждан призвали придерживаться правил дорожного движения, ведь в регионе уже фиксировались осадки в виде снега, которые продолжились и в среду.

Утром также была опубликована фотография с тем, что происходит в районе населенного пункта Новый Милятин, где дорога покрыта снегом.

В ряде западных регионов Украины выпал первый снег Фото: Патрульна поліція України

"Вот такая ситуация сейчас в районе населенного пункта Новый Милятин. На отрезке с 480 км по 500 км автодороги М-06 Киев — Чоп. Сильные осадки мокрого снега. Просто учтите, что сегодня уже будут более сложные условия для передвижения. Правила дорожного движения вам в помощь. Будьте осторожны!" — говорится в сообщении.

Вчера ночью снег посетил также Тернополь и область, писало местное медиа "Тернополь Труха". Началось все с Шумского района. Уже утром осадки добрались и до областного центра, а местные жители начали делиться фотографиями со снегом.

В ряде регионов Украины сильно испортилась погода Фото: Труха В нескольких города Украины фиксируется снег Фото: ГСЧС

Также ухудшение погодных условий фиксировалось в Ровненской и Ивано-Франковской области. В Карпатах, где ранее уже выпадал снег, ударили сильные морозы.

Погода в Украине 13 ноября: чего ждать

Синоптик Наталья Диденко также вчера предупреждала украинцев о том, что в среду из-за низкой температуры воздуха ожидаются осадки в виде мокрого снега или ледяного дождя. Это предупреждение касалось ряда регионов.

"Мокрый снег или ледяной дождь наиболее вероятны 13-го ноября в западных областях Украины, в Житомирской и Винницкой областях. На остальной территории Украины — преимущественно дождь или просто густая облачность", — написала Наталья Диденко.

Температура воздуха в большинстве регионов ночью будет от -2 до +3 градусов, а в дневное время — +1…+4 градуса. Теплее всего будет в южных регионах, где ожидается ночью +3…+5 градусов, а днем — +5…+9 градусов.

В Киеве в среду — облачная влажная погода, но серьезные осадки не прогнозируются.

В Укргидрометцентре также писали об осадках в виде мокрого снега в западных регионах, а также Житомирской и Винницкой областях. На дорогах возможен гололед, поэтому водителям стоит ездить осторожно.

Напомним, 10 ноября сообщалось, что в ближайшие дни Украину накроет волна сильных снегопадов. Первые серьезные осадки ожидаются уже в середине последнего осеннего месяца, а температура на улице упадет чуть ниже нуля.