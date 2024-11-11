Пока сухо, но уже на днях погода изменится: Диденко предупредила о мокром снеге (карта)

Сухая погода в ноябре объясняется антициклоном, в ближайшие дни — без осадков, только с туманами. Однако Наталка Диденко уже спрогнозировала снег на этой неделе.

Уже на этой неделе в Украине ожидается снег, но перед тем — осенние туманы и +10 градусов. Детальным прогнозом поделились 11 ноября синоптик Наталья Диденко.

"Значительная часть континентальной Европы нежится в объятиях высокого атмосферного давления. Антициклональное масштабное поле с центрами от западного Azzedine до восточного Zayyan организует везде, включая Украину, сухую погоду", — сообщила эксперт.

Карта, опубликованная синоптиком Фото: facebook Наталка Диденко

Погода на завтра

Во вторник, 12 ноября, в Украине и будет сухая, осенней атмосферы разве что добавят туманы. В течение дня температура составит от +3 до +8 градусов. Несколько теплее будет местами на юге — до +10 градусов.

В Киеве завтра также осадков не предвидится. Ночью столбики термометров будут фиксировать от +1 до +4 градусов, а днем — от +3 до +5.

Когда выпадет снег

Погода изменится уже в среду. 13-14 ноября в Украине прогнозируют осадки — дождь с мокрым снегом.

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