Новые правила пересечения границы: что меняет система EES и кто из мужчин может выехать

В ЕС заработал новый механизм проверок иностранцев при пересечении границы, процесс должен стать легче и быстрее. Также Фокус разобрался, какие актуальные правила въезда в Польшу и кому из мужчин можно выезжать за границу.

Как беженцы или туристы украинцы выезжают за границу во время полномасштабной войны. Фокус разобрался в новых правилах въезда на территорию ЕС и том, как на правила пересечения границы влияет объявленная всеобщая мобилизация.

Новые правила пересечения границы с 10 ноября

Как объясняли в правительстве, с 10 ноября в ЕС заработала новая IT-система EES (Entry/Exit System). Режим "безвиза" это не отменяет и никаких дополнительных расходов не несет. Изменения будут ощущаться только во время проверки документов при пересечении границы.

Новая система EES автоматически будет фиксировать въезд и выезд всех иностранцев в страны Шенгенской зоны. Штампов в паспорте больше не будет, регистрация будет происходить через терминалы самообслуживания. Биометрические данные будут фиксироваться один раз и будут храниться в течение трех лет.

То есть во время первого пересечения границы у украинцев будут брать отпечатки пальцев и фото лица. Это может продлить процедуру примерно на 40 секунд. В случае отказа от биометрии въехать на территорию ЕС не получится.

В дальнейшем при каждом пересечении границы нужно будет лишь сканировать паспорт в терминале самообслуживания.

Правила пересечения границы с Польшей

По состоянию на ноябрь 2024 года украинцам не нужна виза для въезда в Польшу. Пересечение границы возможно с биометрическим загранпаспортом (как турист) или любым украинским документом (как беженец).

Туристы могут находиться на территории Польши 90 дней на 6 месяцев. Срок действия временной защиты для беженцев (PESEL со статусом UKR и соответственно Diia.pl) был продлен до 30 сентября 2025. Хотя въехать в Польшу можно и без загранпаспорта, пограничники советуют все же оформить биометрию заранее.

Для поездки с туристической целью также нужна страховка. В туры обычно она включена автоматически, а также ее предлагают авиакомпании. Уточнить детали можно у своего турагента.

Правила пересечения границы для мужчин

Согласно закону об усилении мобилизации, с 18 мая пограничники проверяют у большинства мужчин наличие военно-учетных документов. То есть перед выездом следует обновить данные в ТЦК и внести информацию об отсрочке в свой документ. Важно, что необходим VIN-код, который не запрещается вклеивать в документы старого образца.

Выезд не запрещен для мужчин старше 60 лет. Военнообязанным (в возрасте 18-60 лет) можно пересекать границу только в случае, если они не подлежат призыву или имеют отсрочку.

Право на пересечение границы во время мобилизации имеют украинцы, которые:

потеряли погибшими или пропавшими без вести близких родственников на войне;

были исключены с воинского учета;

имеют статус инвалидности I, II, III группы;

сопровождают лицо с инвалидностью I или II группы;

содержат трех или более несовершеннолетних детей;

самостоятельно воспитывают детей;

сопровождают больных детей;

являются военнослужащими и выезжают на лечение, реабилитацию или обучение;

выезжают по системе "Шлях" как водители или волонтеры;

железнодорожники, моряки, спортсмены и тренеры, деятели культуры.

Студенты-бакалавры в возрасте 18-22 года могут выезжать за границу на стажировку. Речь идет о магистрах медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления. Рабочая виза стран ЕС или двойное гражданство не дают права мужчинам пересекать границу.

Напомним, заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий рассказал, какие специальности в приоритете для экономики. Студенты смогут рассчитывать на гранты, суммы которых сейчас составляют 15 и 25 тысяч гривен.

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