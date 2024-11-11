Нові правила перетину кордону: що змінює система EES і хто з чоловіків може виїхати

В ЄС запрацював новий механізм перевірок іноземців при перетині кордону, процес має стати легшим та швидшим. Також Фокус розібрався, які актуальні правила в’їзду у Польщі та кому з чоловіків можна виїжджати за кордон.

Як біженці або туристи українці виїжджають за кордон під час повномасштабної війни. Фокус розібрався у нових правилах в’їзду на територію ЄС та тому, як на правила перетину кордону впливає оголошена загальна мобілізація.

Нові правила перетину кордону з 10 листопада

Як пояснювали в уряді, з 10 листопада в ЄС запрацювала нова IT-система EES (Entry/Exit System). Режим "безвізу" це не скасовує і жодних додаткових витрат не несе. Зміни відчуватимуться лише під час перевірки документів при перетині кордону.

Нова система EES автоматично фіксуватиме в’їзд та виїзд усіх іноземців до країн Шенгенської зони. Штампів у паспорті більше не буде, реєстрація відбуватиметься через термінали самообслуговування. Біометричні дані фіксуватимуться один раз і зберігатимуться протягом трьох років.

Тобто під час першого перетину кордону в українців братимуть відбитки пальців та фото обличчя. Це може подовжити процедуру приблизно на 40 секунд. В разі відмови від біометрії в’їхати на територію ЄС не вийде.

Надалі при кожному перетині кордону потрібно буде лише сканувати паспорт у терміналі самообслуговування.

Правила перетину кордону з Польщею

Станом на листопад 2024 року українцям не потрібна віза для в’їзду у Польщу. Перетин кордону можливий з біометричним закордонним паспортом (як турист) або будь-яким українським документом (як біженець).

Туристи можуть перебувати на території Польщі 90 днів на 6 місяців. Термін дії тимчасового захисту для біженців (PESEL зі статусом UKR та відповідно Diia.pl) було подовжено до 30 вересня 2025. Хоча в’їхати у Польщу можна й без закордонного паспорта, прикордонники радять все ж оформити біометрію завчасно.

Для поїздки з туристичною метою також потрібна страховка. У тури зазвичай вона включена автоматично, а також її пропонують авіакомпанії. Уточнити деталі можна у свого турагента.

Правила перетину кордону для чоловіків

Відповідно до закону про посилення мобілізації, з 18 травня прикордонники перевіряють у більшості чоловіків наявність військово-облікових документів. Тобто перед виїздом слід оновити дані у ТЦК та внести інформацію про відстрочку у свій документ. Важливо, що необхідний VIN-код, який не забороняється вклеювати у документи старого зразка.

Виїзд не заборонений для чоловіків, старших за 60 років. Військовозобов’язаним (віком 18-60 років) можна перетинати кордон лише у випадку, якщо вони не підлягають призову або мають відстрочку.

Право на перетин кордон під час мобілізації мають українці, які:

втратили загиблими або зниклими безвісти близьких родичів на війні;

були виключені з військового обліку;

мають статус інвалідності I, II, III групи;

супроводжують особу з інвалідністю I або II групи;

утримують трьох або більше неповнолітніх дітей;

самостійно виховують дітей;

супроводжують хворих дітей;

є військовослужбовцями та виїжджають на лікування, реабілітацію або навчання;

виїжджають за системою "Шлях" як водії або волонтери;

залізничники, моряки, спортсмени та тренери, діячі культури.

Студенти-бакалаври віком 18-22 роки можуть виїжджати за кордон на стажування. Йдеться про магістрів медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямку. Робоча віза країн ЄС або подвійне громадянство не дають права чоловікам перетинати кордон.

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