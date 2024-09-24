Тепер стане простіше: Євросоюз змінює правила перетину кордону, що потрібно знати (інфографіка)

За інформацією уряду, завдяки новим правилам при перетині кордону будуть менше використовувати підроблені паспорти. Також ці зміни протидіятимуть нелегальній міграції.

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Європейський Союз запроваджує нові правила в’їзду до країн Шенгенської зони. Вони будуть стосуватись усіх негромадян Євросоюзу, включно з українцями, та набудуть чинності з 10 листопада. Про це повідомила пресслужба Кабінету міністрів.

Зазначається, що ЄС запроваджує нову ІТ-систему EES (Entry/Exit System). Вона автоматично фіксуватиме в'їзд і виїзд усіх іноземців до країн Шенгенської зони.

Система автоматично фіксуватиме в'їзд і виїзд усіх іноземців до країн Шенгенської зони. Вона одноразово зафіксує ваші біометричні дані та зберігатиме їх 3 роки.

Реєстрація буде проходити через термінали самообслуговування. Під час першого в'їзду в особи просто візьмуть біометричні дані (відбитки пальців та фото обличчя). Якщо людина не захоче здавати їх, їй буде відмовлено у в'їзді.

Очікується, що це спростить перетин кордону та посилить безпеку за допомогою біометричних документів. Також така процедура запобігатиме використанню підроблених паспортів та буде протидіяти нелегальній міграції.

Нові правила в'їзду в ЄС Фото: Кабінет Міністрів України

Нові правила в'їзду в ЄС

Нові правила в'їзду в ЄС

Нові правила в'їзду в ЄС

Фото: Кабінет Міністрів України

Нагадаємо, в Міноборони Польщі заявили, що подальші європейські перспективи України залежатимуть від задоволення вимог Польщі щодо вирішення питання Волинської різанини. Президент країни Анджей Дуда розкритикував блокування вступу України в ЄС через Волинь. Він додав, що не хоче створювати точки напруги між Києвом та Варшавою.