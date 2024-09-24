Вписується в політику Путіна: Дуда розкритикував блокування вступу України в ЄС через Волинь

Володимир Путін, наголосив польський президент Анджей Дуда, напав на Україну, щоб зупинити її інтеграцію в ЄС.

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Якщо хтось розповідає, що збирається заблокувати доступ України до Європейського Союзу, тим самим він "вписується у політику Володимира Путіна". На цьому наголосив президент Польщі Анджей Дуда, пише видання Rzeczpospolita.

У розмові з каналом Polsat News польський президент заявив, що не хоче створювати точки напруги між Києвом та Варшавою, хоча, за його словами, це досить нелегко, оскільки між країнами існують "складні теми".

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Утім він зазначив, що обговорював ці питання з президентом України Володимиром Зеленським, і найкращим прикладом цього була присутність голови держави в Луцьку, в річницю Волинської трагедії.

"В інтересах України також знайти порозуміння з нами з усіх складних питань, у тому числі історичних. Пам'ятаймо, що українці мають дуже багато проблем, пов'язаних з минулим Другої світової війни", – сказав Анджей Дуда.

Також він наголосив, що російський президент Володимир Путін напав на Україну, щоб зупинити її інтеграцію в Євросоюз.

"Якщо хтось говорить у зв'язку з цим, що він збирається заблокувати доступ України до Європейського Союзу, то тим самим він вписується в політику Володимира Путіна", – зазначив президент Польщі, додавши, що він не знає, чи є це наміром тих політиків, які зараз при владі.

"Я хотів би знати, що конкретно мають на увазі міністри, прем'єр-міністри, коли роблять такі заяви. Це складні питання, зокрема і для самих українців, які треба враховувати, які роками замовчувалися", – додав він.

Нагадаємо, що наприкінці липня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава не зможе погодитися на вступ України до ЄС, поки країни не завершать суперечки довкола подій на Волині, які сталися під час Другої світової війни.

Також Фокус писав, що у Варшаві піддали критиці слова тодішнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який назвав території нинішньої Польщі українськими землями. Незабаром після цього Кулеба подав у відставку.

Косіняк-Камиш тоді висловив сподівання, що новий очільник української дипломатії відійде від риторики свого попередника щодо польсько-української історії.