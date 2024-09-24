Вписывается в политику Путина: Дуда раскритиковал блокирование вступления Украины в ЕС из-за Волыни

Владимир Путин, подчеркнул польский президент Анджей Дуда, напал на Украину, чтобы остановить ее интеграцию в ЕС.

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Если кто-то рассказывает, что собирается заблокировать доступ Украины в Европейский Союз, тем самым он "вписывается в политику Владимира Путина". Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, пишет издание Rzeczpospolita.

В разговоре с каналом Polsat News польский президент заявил, что не хочет создавать точки напряжения между Киевом и Варшавой, хотя, по его словам, это довольно нелегко, поскольку между странами существуют "сложные темы".

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Впрочем, он отметил, что обсуждал эти вопросы с президентом Украины Владимиром Зеленским, и лучшим примером этого было присутствие главы государства в Луцке, в годовщину Волынской трагедии.

"В интересах Украины также найти взаимопонимание с нами по всем сложным вопросам, в том числе историческим. Помните, что украинцы имеют очень много проблем, связанных с прошлым Второй мировой войны", — сказал Анджей Дуда.

Также он подчеркнул, что российский президент Владимир Путин напал на Украину, чтобы остановить ее интеграцию в Евросоюз.

"Если кто-то говорит в связи с этим, что он собирается заблокировать доступ Украины в Европейский Союз, то тем самым он вписывается в политику Владимира Путина", — отметил президент Польши, добавив, что он не знает, является ли это намерением тех политиков, которые сейчас у власти.

"Я хотел бы знать, что конкретно имеют в виду министры, премьер-министры, когда делают такие заявления. Это сложные вопросы, в том числе и для самих украинцев, которые надо учитывать, которые годами замалчивались", — добавил он.

Напомним, что в конце июля министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не сможет согласиться на вступление Украины в ЕС, пока страны не завершат споры вокруг событий на Волыни, которые произошли во время Второй мировой войны.

Также Фокус писал, что в Варшаве подвергли критике слова тогдашнего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который назвал территории нынешней Польши украинскими землями. Вскоре после этого Кулеба подал в отставку.

Косиняк-Камыш тогда выразил надежду, что новый глава украинской дипломатии отойдет от риторики своего предшественника относительно польско-украинской истории.