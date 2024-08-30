Волынская трагедия: в Польше потребовали объявить Кулебу персоной нон грата

В Варшаве подвергли критике слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который назвал территории нынешней Польши украинскими землями. Киевские власти относятся к стране с презрением и наглостью, считают польские политики.

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В польском Ольштыне во время во время панельной дискуссии с участием министров иностранных дел Польши Радослава Сикорского и главы украинского МИД Дмитрия Кулебы политики отвечали на вопросы аудитории. И один из присутствующих спросил, когда Польша, как одна из стран, наиболее поддерживающих Украину во войне против России, сможет эксгумировать жертв "Волынской резни", пишет издание Rzeczpospolita.

Газета отмечает, что "эксгумация жертв Волынской резни была заблокирована украинской стороной" еще весной 2017 года, тогда как Киев дал разрешение на перезахоронение солдат Вермахта.

Отвечая на вопрос об эксгумации жертв Волынской резни, Дмитрий Кулеба заговорил об операции "Висла" 1947 года, то есть насильственном переселении людей украинской, а также польской и лемковской национальности из юго-западных районов страны в восточную Польшу, при этом высказался о территориях, которые охватывала операция, как об украинских землях.

Важно

Если поляки после зерна вспоминают Волынскую трагедию, важно реагировать правильно, — эксперты

"Знаете ли вы, что все эти украинцы были насильно выселены с украинских территорий и жили в разных местах Польши, в том числе в Ольштыне?" — цитирует издание Кулебу.

Министр отметил, что таким образом можно начать вспоминать все плохое, что поляки сделали украинцам, а украинцы — полякам, предложив оставить данные вопросы историкам.

Также он отметил, что обсуждал вопрос эксгумаций со своим польским коллегой и что Украина не против предоставить данное разрешение, но также имеет просьбу к польским властям о почтении памяти украинцев, предлагая двигаться вперед, сохраняя принцип взаимности.

Реакция на слова Дмитрия Кулебы

"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал территории Люблина, Подкарпатья и Малопольского воеводства "украинскими территориями". Это беспрецедентное событие в польско-украинских отношениях", — отметила депутат Европарламента, экс-премьер-министр Беата Шидло.

Она добавила, что "после более чем двух лет спасения Украины военной техникой и всей другой поддержкой украинские власти относятся к Польше с презрением и наглостью.

"Вы не только поступаете неправильно, господин Кулеба, вы поступаете глупо", — заявила представитель партии "Закон и Справедливость".

Депутат от "ПиС" Януш Ковальский выразил мнение, что Дмитрий Кулеба должен быть признан персоной нон грата в Польше.

"Польше давно пора поставить на острие ножа вопрос об эксгумации поляков, убитых на Волыни украинцами. Польский народ имеет свою честь и не дает согласия на такое обращение с жертвами геноцида, учиненного украинцами над поляками на Волыни" и историческому ревизионизму", — написал он.

Мэр города Хелм Якуб Банашек заявил, что, несмотря на симпатию к украинцам, реального примирения между народами не будет.

"Приравнивать это (операцию Висла, — Фокус) к геноциду на Волыни и говорить об украинских территориях в этом контексте — подло. На ум приходят слова посильнее", — подчеркнул он.

Напомним, ранее в Минобороны Польши заявили, что Украина не вступит в ЕС, пока не решит вопрос Волынской трагедии.

Фокус писал, что в 2023 году пресс-секретаря польского МИД Лукаша Ясину отстранили от работы из-за того, что он потребовал от президента Владимира Зеленского извинений за Волынскую трагедию.