Волинська трагедія: у Польщі зажадали оголосити Кулебу персоною нон ґрата

У Варшаві піддали критиці слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який назвав території Польщі українськими землями. Київська влада ставиться до країни з презирством і нахабством, вважають польські політики.

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У польському Ольштині під час панельної дискусії за участю міністрів закордонних справ Польщі Радослава Сікорського та голови українського МЗС Дмитра Кулеби політики відповідали на запитання аудиторії. І один із присутніх спитав, коли Польща, як одна з країн, що найбільше підтримує Україну у війні проти Росії, зможе ексгумувати жертв "Волинської різанини", пише видання Rzeczpospolita.

Газета зазначає, що "ексгумація жертв Волинської різанини була заблокована українською стороною" ще навесні 2017 року, тоді як Київ дав дозвіл на перепоховання солдатів Вермахту.

Відповідаючи на запитання про ексгумацію жертв Волинської різанини, Дмитро Кулеба заговорив про операцію "Вісла" 1947 року, тобто насильницьке переселення людей української, а також польської та лемківської національностей із південно-західних районів країни до східної Польщі, водночас висловився про території, які охоплювала операція, як про українські землі.

Важливо

Якщо поляки після зерна згадують Волинську трагедію, важливо реагувати правильно, — експерти

"Чи знаєте ви, що всі ці українці були насильно виселені з українських територій і жили в різних місцях Польщі, зокрема в Ольштині?" — цитує видання Кулебу.

Міністр зазначив, що так можна почати згадувати все погане, що поляки зробили українцям, а українці — полякам, запропонувавши залишити ці питання історикам.

Також він зазначив, що обговорював питання ексгумацій зі своїм польським колегою і що Україна не проти надати цей дозвіл, але також має прохання до польської влади про вшанування пам'яті українців, пропонуючи рухатися вперед, зберігаючи принцип взаємності.

Реакція на слова Дмитра Кулеби

"Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав території Любліна, Підкарпаття та Малопольського воєводства "українськими територіями". Це безпрецедентна подія в польсько-українських відносинах", — зазначила депутатка Європарламенту, експрем'єр-міністерка Беата Шидло.

Вона додала, що "після більш ніж двох років порятунку України військовою технікою і всією іншою підтримкою українська влада ставиться до Польщі з презирством і нахабством.

"Ви не тільки чините неправильно, пане Кулеба, ви чините нерозумно", — заявила представниця партії "Закон і Справедливість".

Депутат від "ПіС" Януш Ковальський висловив думку, що Дмитра Кулебу має бути визнано персоною нон ґрата в Польщі.

"Польщі давно пора поставити на вістря ножа питання про ексгумацію поляків, убитих на Волині українцями. Польський народ має свою честь і не дає згоди на таке поводження з жертвами геноциду, вчиненого українцями над поляками на Волині" та історичного ревізіонізму", — написав він.

Мер міста Хелм Якуб Банашек заявив, що, попри симпатію до українців, реального примирення між народами не буде.

"Прирівнювати це (операцію Вісла, — Фокус) до геноциду на Волині й говорити про українські території в цьому контексті — підло. На думку спадають слова сильніші", — наголосив він.

Нагадаємо, раніше в Міноборони Польщі заявили, що Україна не вступить до ЄС, поки не вирішить питання Волинської трагедії.

Фокус писав, що 2023 року прессекретаря польського МЗС Лукаша Ясину відсторонили від роботи через те, що він зажадав від президента Володимира Зеленського вибачень за Волинську трагедію.