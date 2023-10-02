Якщо поляки після зерна згадують Волинську трагедію, важливо реагувати правильно, — експерти

Експерт-міжнародник Вадим Трюхан не сумнівається, що Польща згадує тему Волині, коли їй зручно. При цьому чотири українських президенти перепросили за події столітньої давнини.

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Окрім зернової суперечки політики у Польщі можуть згадати й інші складні для України та Польщі проблеми напередодні парламентських виборів. Про це в коментарях Фокусу зазначили експерти.

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"Поляки і без того дратуються через українців. І витягують історичні сторінки такі як Волинська трагедія, — говорить дипломат й експерт-міжнародник Руслан Осипенко. — А це також означає, що ґрунт підготовлено. Кравчук, Ющенко, Порошенко та Зеленський перепросили за Волинську трагедію, а Польща все колупає болюче місце. А це означає, що є запит суспільства. Окремі політики, на жаль, використовують речі, які нас роз’єднують. Я сподіваюсь, що два президенти, Дуда і Зеленський, все-таки доклалися і зробили дуже багато, щоб перегорнути цю сторінку, хто кому завинив, і ми почнемо новий діалог і зміцнимо польсько-українську єдність. Ми будемо міцніші, тому що Польща в нас за спиною, а Польща — бо Україна буде щитом від Росії, варварів зі сходу. Але бачите, переслідуються вузько політичні інтереси. Хоча сьогодні партія є, а завтра — ні. Можливо, за десять років і не згадають, що вона була. А держави мають залишатися".

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Експерт-міжнародник Вадим Трюхан не сумнівається, що Польща згадує тему Волині, коли їй зручно. "Україні у відповідь важливо не повторити історію з зерном — не почати обмін колючими заявами. Цю тему треба спускати на експертний рівень, має початись ексгумація та відповідні заходи, як на території України, так і на території Польщі. Важливі взаємні та симетричні кроки. На місці нашого керівництва, дипломатичного корпусу та посла України в Польщі я би намагався відтермінувати якісь серйозні розмови і перемовини на цю тему на час після війни", — додає він.

Нагадаємо, раніше американські журналісти повідомили, що Москва домоглася успіхів, викликавши суперечки між Україною і Польщею. У липні у річницю Волинської трагедії Зеленський і Дуда відвідали разом костел у Луцьку.

Більше читайте в матеріалі Фокусу "Скелети у шафі: які наслідки матимуть для України розбіжності з Польщею"